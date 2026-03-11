Recupero ex Caserma Piave, scuola Fermi e sede Protezione civile: le ultime novità

Numerosi aggiornamenti sono emersi durante il secondo appuntamento con le visite di quartiere dell’amministrazione che ieri pomeriggio si è tenuto a Udine sud e in Baldasseria. Il sindaco De Toni e gli assessori Arcella, Pirone, Toffano e Zini hanno aggiornato i cittadini sulle opere in corso o in fase di realizzazione per migliorare la vita di chi vive in questa zona del capoluogo.

L’ex Caserma piave

Tra gli interventi più rilevanti in corso c’è la realizzazione del parco urbano nell’area dell’ex Caserma Piave, un’opera dal valore complessivo di 3,5 milioni di euro, per la quale è stato predisposto il progetto esecutivo e i cui lavori di rigenerazione dell’area dismessa inizieranno entro la fine dell’anno. L’intervento prevede la bonifica, la rinaturalizzazione con verde e bosco urbano, la realizzazione di campetti da gioco, percorsi pedonali e piste ciclabili, oltre alla costruzione del primo gattile comunale. Il nuovo parco restituirà alla città uno spazio oggi in degrado, rafforzando la sicurezza dell’area e migliorando il collegamento tra diversi quartieri della zona sud.

La scuola Fermi

Sul fronte dell’edilizia scolastica, entro luglio si concluderà il cantiere della scuola Fermi, con la rimozione delle strutture di cantiere. L’intervento PNRR, finanziato anche dal Comune di Udine con quasi 2 milioni di euro, riguarda l’adeguamento sismico e lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio.

Sicurezza stradale

Per quanto riguarda la mobilità e la sicurezza stradale, riguardo la quale si è espresso diffusamente anche il consiglio di quartiere partecipato, l’Amministrazione ha rinnovato la propria disponibilità all’ascolto e ha ricordato gli interventi previsti. In particolare si sta lavorando al miglioramento delle fermate di trasporto pubblico, con interventi anche in via Pradamano, con maggiore accessibilità e sicurezza. Entro la fine dell’estate sarà inoltre completato l’intervento di asfaltatura di via Gervasutta, con la realizzazione di due corsie ciclabili, una per lato. A questo sistema si collega anche la ciclabile di via Calatafimi, già realizzata, che sarà connessa al futuro parco dell’ex Caserma Piave e agli altri percorsi ciclabili della zona.

Il deflusso delle acque

Un’attenzione particolare è rivolta anche alle criticità legate al deflusso delle acque in via Baldasseria Media e via Lavariano, dove in caso di forti piogge si verificano episodi di allagamento. Il Comune interverrà con l’ampliamento dei fossi di scolo, con lavori di ripristino già programmati. Parallelamente, CAFC, in collaborazione con il Comune, sta ultimando il progetto della nuova fognatura, destinata a risolvere in modo strutturale il problema.

La nuova sede della Protezione civile

Tra le opere in programma rientra anche la nuova sede della Protezione civile. È in fase di assegnazione la gara d’appalto, con consegna dei lavori prevista a maggio. Il cantiere avrà una durata stimata di 18 mesi, con l’auspicio di riuscire a ridurre i tempi e completare l’intervento entro la fine dell’estate 2027.

Gli interventi realizzati negli scorsi mesi

Nel quartiere sono stati inoltre già realizzati alcuni interventi importanti, come il rifacimento dei marciapiedi e la depavimentazione all’angolo tra via Dolfin e via Fornaci, che hanno permesso non solo di riqualificare lo spazio pubblico, ma anche di migliorare la sicurezza del percorso pedonale, con un marciapiede più ampio e attraversamenti accessibili. Completata anche l’asfaltatura di via Pietro di Brazzà.