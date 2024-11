Recupero degli inalatori respiratori, più 25%

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO- “Recupera e respira” il progetto promosso da Chiesi Italia e Federfarma con il supporto della Regione, nei suoi primi due anni ha registrato lo smaltimento di oltre 73mila inalatori, un tasso di raccolta superiore al 25% e l’adesione di ben 360 farmacie. Il dato è alla presentazione dell’iniziativa a Trieste

I propellenti degli inalatori spray utilizzati per il trattamento delle malattie respiratorie più diffuse sono

classificati come gas serra che “Recupera e Respira” punta a

eliminare grazie al processo di termovalorizzazione.

Le farmacie che hanno posizionato i box per la raccolta dei dispositivi sono state 360 e il tasso di recupero degli inalatori per il trattamento di asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva – di tutte le aziende farmaceutiche del mercato di riferimento e non solo di Chiesi – è stata del 25,2%. La raccolta nel complesso è passata dai 30.255 inalatori del primo anno a 43.469 unità al 30 giugno 2024.