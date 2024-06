Recupero urbano e sostenibilità: IRES premia le tesi di Filippo Enna e Alessia Micell

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Filippo Enna e Alessia Micelli sono i due vincitori del doppio Premio di laurea da 500 euro intitolato da IRES a Domenico Tranquilli, fondatore dell’Istituto che ha diretto con varie cariche fino al 2003. La cerimonia di consegna si è svolta nella sede IRES di Udine alla presenza anche della moglie di Domenico Tranquilli, Cristina Barazzutti.

La scelta di quest’anno è ricaduta su due tesi di laurea dedicate in maniera diversa ai temi del recupero urbano e della sostenibilità: la prima di Filippo Enna “Cotonificio Amman di Pordenone. Da fabbrica dismessa a polo culturale” si è concentrata sulle sinergie tra contesto urbano, recupero architettonico e sviluppo socioeconomico, l’altra realizzata da Alessia Micelli ha approfondito invece il tema della “Sostenibilità, percezione di valore e reputazione nella destinazione turistica. Il caso delle Alpi Giulie”.

Durante la cerimonia di consegna del Premio, giunta alla quarta edizione, è stata assegnata anche una menzione speciale a Nicolas Grünwald per l’analisi di un contesto complesso e di un tema particolarmente rilevante quale l’applicazione delle metodologie Lean per l’analisi e l’ottimizzazione del processo di diagnostica per immagini del presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia di Udine.

«Negli anni è aumentata la partecipazione al Premio con un numero sempre crescente di tesi di laurea candidate e con lavori di ricerca e analisi delle specificità territoriali, e non solo, di assoluto interesse – commenta Maurizio Canciani presidente dell’IRES FVG – a conferma del costante lavoro di studio e sperimentazione che continua ad essere presente sul territorio regionale, tanto caro a Domenico Tranquilli».

La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per annunciare la pubblicazione del Bando 2024 rivolto a chi ha conseguito una laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico) o una specializzazione o il dottorato di ricerca, in un’università italiana tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, e discusso una tesi sui temi socio economici e dello sviluppo locale e territoriale regionale. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’IRES FVG via e-mail ([email protected]) entro il 10 gennaio 2025.

Tutte le informazioni sui requisiti, i criteri di selezione e la documentazione richiesta per la partecipazione è consultabile e scaricabile dal sito dell’IRES FVG www.iresfvg.org/premio-tranquilli-2024.