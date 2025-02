“Reddito azzerato e cibo scadente”. Gli agricoltori: “Così chiudiamo”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una manifestazione pacifica per denunciare, ancora una volta, le criticità che il comparto agricolo sta affrontando ormai da tempo. Il Comitato spontaneo agricoltori di Pordenone, con un centinaio di aderenti, ha dato vita questa mattina – con partenza dei trattori dal parcheggio della Sme e arrivo in piazza XX Settembre – ad una forma di protesta che verte, in particolare, su tre temi: il mancato reddito, l’accordo Ue-Mercosur – che porterà sulle nostre tavole, secondo il Comitato, cibo vestito con la bandiera italiana ma di dubbia provenienza, e non per ultima la necessità di sburocratizzare un sistema che rischia di far collassare le aziende agricole. Basti pensare che negli ultimi anni, in Friuli Venezia Giulia, il 20 per cento degli imprenditori del comparto ha dovuto alzare bandiera bianca. Dalla parte degli agricoltori si è schierato l’assessore regionale Stefano Zannier.