Regione, 15 milioni per rilancio area industriale Trieste

“Promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero, al consolidamento e al rilancio delle attività industriali esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo economico che valorizzino le vocazioni produttive del territorio triestino. Inoltre, si privilegeranno le iniziative imprenditoriali che siano in grado di determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato, crescita occupazionale, riassorbimento e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle crisi che si sono aperte nell’area industriale giuliana”.

L’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, illustrano così gli obiettivi dello Schema di accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Trieste, voluto dalla Regione e dal ministero delle Imprese e del made in Italy e approvato oggi dalla Giunta regionale. L’Accordo di programma mette a disposizione risorse economiche per 15 milioni di euro.

Lo stanziamento ministeriale, legato al Piano di riconversione e riqualificazione industriale, era già stato previsto nel 2017, rimanendo però poi “congelato”. Ora le risorse potranno essere utilizzate grazie al lavoro svolto dalla Regione nei mesi scorsi durante il tavolo di crisi Wartsila: infatti nell’accordo siglato nel luglio 2024 si è esplicitamente prevista la disponibilità del ministero di riattivare il Programma.

“L’approvazione dello Schema di accordo di programma da parte della Giunta – ha sottolineato Bini – conferma l’impegno della Regione nel sostenere il piano di riqualificazione e sviluppo dell’area industriale triestina. L’investimento in questa zona consentirà di creare nuove opportunità di lavoro, di rafforzare la competitività delle imprese e di ridurre il divario economico e occupazionale, in linea con gli obiettivi strategici della Regione legati al sistema regionale del manifatturiero”.

L’Accordo di programma tra Regione e ministero prevede che Invitalia Spa, a seguito della sottoscrizione dell’intesa, aprirà nei prossimi mesi alcuni sportelli per l’erogazione di agevolazioni alle imprese per un controvalore complessivo corrispondente allo stanziamento di 15 milioni. Le agevolazioni riguarderanno programmi di investimento produttivo, programmi di investimento per la tutela ambientale, eventuali progetti complementari relativi all’innovazione, alla formazione del personale, alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale.

Infine, l’assessore ha ricordato che “l’area industriale triestina conta al momento solo il 2 per cento di superficie disponibile per nuovi insediamenti, un livello di saturazione molto alto che testimonia la forte attrattività del polo industriale. La Regione sostiene attivamente lo sviluppo della zona, non soltanto con l’approvazione di questo Schema di accordo; ulteriori 15 milioni, infatti, sono stati recentemente stanziati in favore del Coselag per la realizzazione di interventi di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie nell’area industriale triestina”.

“A fianco degli interventi di natura industriale – ha evidenziato invece l’assessore Rosolen – l’Amministrazione regionale continuerà a realizzare gli adempimenti di politiche attive e passive del lavoro previsti dalla normativa nazionale in materia di aree di crisi industriale complesse. Il fine è quello di garantire e generare nuova occupazione nell’area triestina, anche spingendo su percorsi di innovazione aziendale e rafforzando le filiere produttive strategiche del Friuli Venezia Giulia”.