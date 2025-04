Regione, 5 milioni per nuovo bando strutture ricettive 4 stelle

L’assessore al Turismo e alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini, ha risposto quest’oggi a un’interrogazione in Consiglio regionale annunciando che “Il bando pilota della Regione che concedeva contributi per l’insediamento turistico alberghiero nei poli della nostra montagna ha avuto un esito particolarmente positivo. Procederemo adesso con la pubblicazione di un nuovo avviso, nel secondo semestre 2025: abbiamo allocato risorse importanti, già 5 milioni e se non saranno sufficienti siamo pronti a intervenire ulteriormente”.

L’esponente dell’Esecutivo ha poi ricordato la modifica normativa introdotta con l’ultima legge di assestamento e conseguentemente la modifica sul regolamento dello stesso bando, “con la quale sono state modificate le aree in cui la misura è applicabile, ampliando la platea a tutto il territorio regionale e dando possibilità alla Giunta di individuare di volta in volta le zone su cui intervenire, adeguando così il canale contributivo alle necessità e all’evoluzione della strategia turistica regionale”.

Per quanto riguarda i criteri che la Giunta adotterà rispetto alle aree da individuare per il bando, Bini ha spiegato che si terrà sicuramente conto “delle potenzialità turistiche delle località, della sostenibilità ambientale degli investimenti, dell’impatto economico e sociale (poiché gli investimenti portano nuove possibilità di lavoro per artigiani e imprese della nostra regione, oltre che occupazione), della presenza di strutture ricettive e di infrastrutture esistenti”.

In merito alla prossima apertura del bando, l’esponente della Giunta ha comunque precisato che la montagna sarà ancora presente tra le aree oggetto della misura.

Bini ha ricordato, infine, che questo tipo di contribuzione ha avuto un importante riscontro dal territorio e dagli attori che lo animano: “Sono investimenti che servono e di cui c’è evidente necessità – ha sottolineato -. Basti pensare all’ultima stagione invernale, caratterizzata da numeri estremamente soddisfacenti. Da qui la necessità di continuare a intervenire per l’incremento di posti letto nelle località montane”.