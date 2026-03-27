Regione, 500 milioni per sostenere la riqualificazione dell’abitare

“Negli ultimi anni la Regione Friuli Venezia Giulia ha costruito una politica organica e strutturata sulla casa e sull’abitare, fondata su nuove norme e bandi che mettono al centro la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, l’efficientamento energetico e il sostegno concreto alle famiglie. Una strategia che privilegia il recupero e la rigenerazione urbana rispetto al consumo di suolo, promuove la qualità del costruire e accompagna i territori verso modelli di sviluppo più sostenibili, innovativi e inclusivi”.



Lo ha detto oggi pomeriggio l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, intervenendo al convegno “La Regione per l’abitare: guida ai contributi per l’efficientamento energetico e la riqualificazione”, organizzato nell’ambito di Ecocasa e Pet Show Nordest 2026 in corso da oggi e fino a domenica nei padiglioni della Fiera di Pordenone.

L’assessore ha anche annunciato una nuova misura a favore dei condomini. “Si tratta – ha spiegato – di una linea di finanziamento specifica per i condomini a sostegno di lavori già eseguiti e relativi a cappotti termici, isolamento dei tetti e opere sugli impianti di riscaldamento centralizzati per renderli più efficienti e a basso consumo. L’iniziativa partirà prima dell’estate e il bando rimarrà aperto fino a fine 2027”.

“Complessivamente – ha aggiunto Amirante – negli ultimi tre anni abbiamo messo in campo quasi 500 milioni di euro per finanziare contributi ai privati: dagli incentivi per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, ai bandi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, fino alle misure per l’edilizia agevolata per la prima casa e al sostegno alle locazioni. Si tratta di un impegno senza precedenti che punta a rispondere ai bisogni abitativi, sostenere la transizione energetica e rafforzare la coesione sociale”.

Nel dettaglio, sul fronte degli incentivi energetici, la Regione ha destinato oltre 342 milioni di euro nel periodo 2023-25 (circa 20 milioni ancora a disposizione) per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e solare termico a servizio delle abitazioni, con più di 46mila domande liquidate e una riduzione stimata di quasi 124mila tonnellate annue di CO2.

Con la legge regionale 8/2025 è stato rafforzato il sostegno al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio privato stanziando 39 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, capaci di attivare ulteriori 52,6 milioni di investimenti privati, per un valore complessivo di 91,6 milioni. A questi si aggiungono circa 20 milioni per interventi di efficientamento energetico, con ulteriori 15 milioni previsti nel 2026 per lo scorrimento delle graduatorie.

Sempre in tema di efficientamento energetico, il bando chiuso a novembre 2025 ha impegnato circa 10 milioni di euro sulla misura per finanziare lavori conclusi (con oltre 1.100 domande liquidate) e quasi 11 milioni per la misura dedicata alle famiglie con Isee fino a 25mila euro. Nuove risorse saranno previste con la prossima manovra di assestamento estivo del bilancio in modo da riattivare la graduatoria.



Sul fronte dell’edilizia agevolata per la prima casa, a fine ottobre 2025 risultavano presentate circa 2.300 domande per un totale di 32,5 milioni di euro di contributi, mentre per il sostegno alle locazioni nel biennio 2024-2025 sono stati stanziati 28 milioni di euro, a favore di oltre 20.600 richiedenti.

“L’azione delle politiche regionale – ha sottolineato Amirante – si completa con una revisione complessiva delle politiche abitative, con particolare attenzione anche all’edilizia sovvenzionata, convenzionata e al social housing, per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della popolazione e alle trasformazioni sociali ed economiche in atto”.