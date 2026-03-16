Regione acquisisce aree viabilità esterna a Tiare

“Oggi la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali di Villesse e Romans d’Isonzo e alla curatela fallimentare della società attuatrice, ha sottoscritto l’atto di acquisizione, a titolo gratuito, dei terreni su cui sono state realizzate le opere viabilistiche esterne al parco commerciale Tiare, al confine tra i due comuni”.

Lo ha confermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante evidenziando come con questo atto si chiuda l’annosa situazione sorta in relazione all’Accordo di programma siglato nel 2006 e aggiornato nel 2011, con lo scopo di organizzare e coordinare la realizzazione del complesso commerciale e delle opere connesse. L’Accordo originario prevedeva infatti che il soggetto privato proponente realizzasse a propria cura e spese le infrastrutture di viabilità pubblica e la cedesse gratuitamente agli enti competenti.

Il perfezionamento dell’acquisizione rappresenta un risultato di particolare rilievo sotto il profilo amministrativo e gestionale, in quanto consente di superare una situazione di prolungato stallo determinata dal fallimento della società privata che aveva assunto l’impegno di realizzare le opere viarie. Nel corso degli anni, infatti, la mancata disponibilità delle aree e la complessa situazione patrimoniale legata alla procedura fallimentare avevano impedito agli enti pubblici di intervenire direttamente sulle infrastrutture, nonostante le criticità progressivamente emerse sotto il profilo della manutenzione, della sicurezza e della piena funzionalità della viabilità.

“Ora è possibile avviare subito gli interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della viabilità pubblica, garantendo la sicurezza degli utenti e la piena funzionalità delle infrastrutture – ha spiegato Amirante -. L’operazione rappresenta un passo importante nella gestione del patrimonio pubblico e nella continuità delle opere realizzate da soggetti privati, confermando l’impegno della Regione a fornire infrastrutture sicure e operative a beneficio dei Comuni interessati”.

L’assessore ha rimarcato che “questo risultato è stato possibile grazie al coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e al lavoro della Direzione centrale infrastrutture e territorio, che ha definito il percorso tecnico-amministrativo necessario per formalizzare la cessione gratuita delle aree”.