Regione al lavoro per legge unica sul welfare

“Le numerose esperienze sviluppatesi e sedimentate nel corso degli anni in tema di welfare si sono progressivamente arricchite sia di contributi sia di progettualità. Esperienze che abbracciano il welfareaziendale, territoriale, la conciliazione tra famiglia e lavoro e molto altro. Ora siamo davanti alla necessità di compiere un ulteriore salto di qualità: riuscire a costruire un sistema che sintetizzi tutto ciò e che renda strutturali questi progetti”.

Lo ha affermato, oggi a Trieste, l’assessore regionale al Lavoro e Famiglia, Alessia Rosolen, all’incontro “Innovazione sociale e benessere del territorio”, appuntamento conclusivo del progetto “Sotto il segno di Estia”, con cui la Regione FVG ha accolto il bando promosso dal Governo per sostenere la conciliazione famiglia-lavoro (“Conciliamo”).

Rosolen ha tracciato le linee guida e gli obiettivi che l’Amministrazione regionale intende perseguire nella strutturazione di una legge complessiva sul welfare territoriale. “È importante avere ben chiare le finalità che gli enti pubblici si pongono rispetto alla vita dei singoli e della comunità – ha osservato – cercando di costruire un’offerta attrattiva per chi vive, o vuole venire a vivere, in Fvg. Stiamo attraversando un’epoca di rapidissimi cambiamenti sociali e segnata da numerose crisi, da quella demografica all’erosione del potere di acquisto, fino alle difficoltà di inserimento occupazionale per le donne e per i giovani. Si potrà superare tutto ciò soltanto abbracciando una visione complessiva del sistema, affinché i singoli progetti non rimangano fini a se stessi e le singole problematiche non vengano affrontate tralasciando di volta in volta tutto il resto”.

“Ora – ha concluso Rosolen – i tempi sono maturi per arrivare a una legge con cui si possano regolamentare tutti gli aspetti che riguardano l’innovazione territoriale, promuovendo il dialogo tra istituzioni, aziende, privati e cittadini”.