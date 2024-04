Regione, contatti Usa confermano interesse per Fvg

La missione istituzionale in corso negli Stati Uniti ha già permesso al Friuli Venezia Giulia di tessere importanti relazioni sul piano della cooperazione economica, attraverso occasioni di dialogo difficilmente realizzabili altrove. Riunioni e meeting che hanno confermato l’attenzione sia degli imprenditori statunitensi sia dei nostri connazionali all’estero per un territorio come il Friuli Venezia Giulia caratterizzato da una forte propensione all’innovazione e in grado di offrire incentivi e agevolazioni alle imprese, anche sul piano fiscale.

È in sintesi il pensiero espresso dal presidente del Friuli Venezia Giulia a conclusione della giornata che ha visto la delegazione istituzionale Fvg, rafforzata ora dalla presenza dell’assessore alle Attività produttive e turismo, partecipare all’incontro organizzato dal think tank economico newyorkese Gruppo esponenti italiani (Gei). Il sodalizio americano, del quale fanno parte alcuni tra i più rilevanti imprenditori e professionisti di nazionalità italiana residenti a New York, ha coinvolto il governatore in un confronto su temi di stretta attualità connessi sia alla situazione nazionale e internazionale sia del Friuli Venezia Giulia.

Con la partecipazione del presidente Fvg alla firma dell’accordo di collaborazione tra la National Italian American Foundation (Niaf) e la Canadian Italian Business & Professional Association (Cibpa), avvenuta al Consolato italiano di New York, e la successiva proiezione in esclusiva del film “Giovanni Da Verrazzano: dal Rinascimento a New York City” al Paley Center for Media, si è quindi aperta la serie di appuntamenti organizzati dal Niaf per favorire gli scambi economici tra Usa e Friuli Venezia Giulia, scelta come Regione d’onore per l’anno 2024.

Tra gli appuntamenti più rilevanti ai quali partecipa il presidente, assieme all’assessore alle Attività produttive, il forum economico “Opportunities for partnership in the innovative companies of Italy’s Friuli Venezia Giulia”. La prima parte dell’evento, moderata da Joseph Del Raso partner dell’importante studio legale Troutman Pepper e presidente emerito del Niaf, è dedicata alle realtà operanti negli Usa e vede la partecipazione come relatori di Taylor B. Bartholomew partner dello studio legale Troutman Pepper, Ben Lindeman managing partner della società immobiliare Fisher Brothers, Frank Mattei office managing partner del colosso della revisione contabile Kpmg, Pierpaolo Monti country manager Usa e Americas di Intesa Sanpaolo.

La seconda è moderata da Alan D’Ambrosio, partner dello studio legale Dunnington Bartholow & Miller e membro del direttivo del Niaf, e si concentra sulle realtà del Friuli Venezia Giulia interessate a stabilire relazioni d’affari con gli Stati Uniti grazie agli interventi, oltre che del governatore, di Marco Galbiati Ceo di Fincantieri Marine Group, Gianfranco Nazzi Ceo di Biofarma Group, Dario Roncadin coproprietario della Roncadin, Paolo Privileggio presidente dell’Interporto di Trieste, Stefano Crechici presidente della Modiano e Salvatore Salibello partner della Bdo Usa.

A concludere il ricco calendario di eventi orientati alla cooperazione tra Usa e Friuli Venezia Giulia il Gala della National Italian American Foundation, organizzato a New York in quanto cuore pulsante dell’economia statunitense, a cui seguirà un altro evento analogo a Washington.