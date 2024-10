Regione, deciso sconto sull’Imposta locale immobiliare autonoma

Parere favorevole dalla V Commissione consiliare, presieduta da Diego Bernardis (Fedriga presidente), al disegno di legge 29 in materia di Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia) e modifiche alla legge regionale 17/2022, subito dopo la sua illustrazione avvenuta in I Commissione che, domani alle ore 10, passerà all’esame del provvedimento.

Il provvedimento punta alla riduzione dell’aliquota del primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale.

Compatto sì del Centrodesta, mentre per le Opposizioni, che si sono astenute con il solo voto contrario di Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), il provvedimento non affronta le vere priorità del territorio, che sono intervenire su locazioni e compravendite bloccate per costi troppo alti. Secondo la Minoranza, quindi, il ddl non inserisce strumenti per rimettere in gioco il patrimonio immobiliare sfitto, dunque già presente ma inutilizzato; aiuta solo chi già ha, la classe media abbiente; i costi della sua applicazione potrebbero superare i guadagni; i fondi finalizzati per investimenti sono irrisori, si poteva partire da un diverso presupposto nell’utilizzare le risorse regionali.

Parimenti, l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha evidenziato come “abbiamo deciso che in Friuli Venezia Giulia si spende meno che nel resto d’Italia per l’imposta locale. Punto. Questa non è una legge sulla casa, ma di politica tributaria sul territorio. Vero che comprime l’autonomia dei Comuni, ma già adesso per legge nazionale non possono aumentare indiscriminatamente le aliquote e noi diamo loro la possibilità di diminuirle se lo desiderano”.