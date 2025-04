Regione, entro Pasqua ultimati ripascimenti spiagge Lignano

Gli interventi di ripascimento delle spiagge di Lignano Pineta, Riviera e Sabbiadoro Sud sono già stati ultimati e la prossima settimana prenderanno il via le operazioni a Sabbiadoro Nord che dovrebbero essere ultimate in breve tempo in modo che l’arenile sia fruibile per il fine settimana di Pasqua.

Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Ambiente evidenziando che sono stati movimentati complessivamente 52mila metri cubi di materiali derivanti, in gran parte, dai dragaggi effettuati sul canale di Lignano.

L’assessore ha rimarcato che, con questo intervento, la Regione, ancora una volta, coniuga la tutela ambientale e della sicurezza della navigazione con il sostegno alla fruibilità turistica di una delle mete più gettonate del Friuli Venezia Giulia, che rappresenta un importante volano economico per il settore turistico.

Un momento dei lavori di rimpascimento a Lignano