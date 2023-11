Dalla Regione 14 milioni a Gorizia per la promozione di GO!2025

“Ringrazio di cuore il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e la giunta regionale per il considerevole stanziamento di 14 milioni di euro destinati alla promozione di GO!2025. Si tratta dell’ennesima dimostrazione della costante attenzione dell’esecutivo regionale per Gorizia e la sfida che ci attende”: così il sindaco, Rodolfo Ziberna, esprime la sua soddisfazione e gratitudine per l’importante allocazione, annunciata nel corso della I Commissione integrata dall’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli.

A proposito della destinazione del finanziamento, il primo cittadino precisa: “I fondi in questione serviranno in particolare a un settore strategico quale quello del marketing e della promozione. Aspetti questi fondamentali per assicurare la dovuta visibilità, anche in ambito internazionale, alla Capitale europea della Cultura e a quello che rappresenterà per la tutto il nostro territorio. In questo modo potremo attrarre visitatori ma anche distinguerci tra le destinazioni turistiche di richiamo negli anni successivi al 2025”.