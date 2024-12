Regione Fvg: nel 2025 incremento risorse del 20% rispetto al 2023

“Il 2025 vedrà un incremento significativo delle risorse manovrabili, che raggiungeranno i 6.241 milioni di euro, con un incremento di 517 milioni sul 2024 e di ben il 20% in più rispetto al 2023 (1.159 milioni)” Lo dichiara l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, a margine della conferenza stampa di fine anno tenutasi nel palazzo della Regione a Trieste. Sul fronte dei fondi europei, sarà ufficializzato il completamento della programmazione Por-Fesr 2014-2020, con la realizzazione di 2.812 progetti e una spesa certificata di 279 milioni di euro. Per quanto riguarda l’Interreg Italia-Slovenia, è in programma l’approvazione delle graduatorie per finanziare progetti legati alla gestione dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, che valgono 10 milioni di euro.

Altra iniziativa programmata sarà l’evento annuale di pianificazione post-2027 legato a GO!2025. Zilli ha inoltre evidenziato i risultati conseguiti nel 2024, un anno segnato dalla rinegoziazione del contributo regionale alla finanza pubblica, che ha garantito un risparmio di 5 miliardi di euro complessivi grazie alla riduzione dell’impegno annuo a 432,7 milioni fino al 2033. È stato firmato poi l’accordo con il Governo per un totale di quasi 190 milioni di euro, destinati a interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (80 milioni), il miglioramento delle risorse idriche in ambito agricolo (81,7 milioni) e il completamento delle ciclovie (12 milioni). Zilli ha inoltre sottolineato che sono stati conclusi 63 progetti di cooperazione Interreg Italia-Slovenia, con investimenti per 78 milioni di euro, e che sono stati attivati investimenti Pnrr per quasi 3 miliardi, di cui 628 milioni gestiti direttamente dalla Regione.

Nel corso del 2024 anche l’attuazione del Programma regionale Fesr 2021-2027 del Friuli Venezia Giulia ha raggiunto uno stato di avanzamento più che soddisfacente, con l’approvazione di 40 procedure di attivazione sulle 68 previste: un traguardo significativo, ottenuto anche grazie alle ulteriori risorse Par – Piano aggiuntivo regionale – che la Regione ha stanziato, ad oggi pari a 185 milioni di euro, accanto alla dotazione finanziaria dello stesso Pr, pari a 365 milioni di euro, che portano le risorse complessive disponibili a 550 milioni di euro. In generale, per quanto riguarda gli investimenti, si è verificato un aumento del 9 per cento sul 2023 e del 58 per cento sul 2022. Infine, sul fronte delle partecipate, da segnalare l’ulteriore patrimonializzazione di Autostrade Alto Adriatico da 95 milioni.