Regione, interventi su didattica ed edilizia scolastica

La Regione esprime soddisfazione per l’inaugurazione di Idropon Lab. Il nuovo laboratorio idroponico è una struttura all’avanguardia che amplierà l’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) per operatore agricolo e agro-ambientale dell’Istituto statale di istruzione superiore Fermo Solari di Tolmezzo. La coltivazione delle piante senza l’utilizzo della terra e grazie all’acqua, nella quale vengono sciolte le necessarie sostanze nutritive, rappresenta una frontiera innovativa per l’agricoltura.

Questo il concetto espresso dall’assessore regionale all’Istruzione che oggi a Tolmezzo ha partecipato alla presentazione del progetto Idropon Lab.

Per l’esponente della Giunta, tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione regionale ci sono sicuramente il miglioramento dell’offerta formativa e degli edifici scolastici del Friuli Venezia Giulia che devono essere sempre più sicuri, sostenibili, energeticamente efficienti e adeguati da un punto di vista sismico.

Interventi indispensabili non solo per garantire la sicurezza degli istituti, ma anche per assicurare una reale fruibilità degli ambienti didattici.

L’assessore all’Istruzione ha spiegato che l’inaugurazione del laboratorio idroponico si inserisce all’interno di un programma più ampio che ha già visto uno stanziamento di 350mila euro, su fondi dei Programmi operativi nazionali (Pon) finanziati dalla Commissione europea, per la realizzazione negli anni scorsi da parte dell’Edr di Udine di nuove aule didattiche. Sono previsti inoltre interventi per il rifacimento dei solai e dei controsoffitti.

Nel corso dell’evento è stato anticipato che, grazie a 250mila euro messi a disposizione direttamente dalla Regione, sarà creato anche un laboratorio lattiero-caseario. I lavori partiranno a breve in concomitanza con i programmati adeguamenti sismici dell’edificio che ospita l’Isis Fermo Solari.