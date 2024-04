Regione, partnership Fvg-Somalia ricca di potenzialità

Quello della formazione è tra i settori che offrono la possibilità di attuare interventi trasversali e il cui ruolo può essere cruciale nello sviluppare il rapporto collaborativo tra Friuli Venezia Giulia e Somalia. Una relazione fatta di amicizia, cultura e storia e che può continuare ad estendersi con numerose iniziative condivise. Nuovi percorsi formativi sono immaginabili, ad esempio, all’interno del sistema amministrativo, che in Somalia ha bisogno di una spinta per ripartire dopo la guerra civile, ma anche in ambito linguistico, culturale e professionale.

Sono alcuni dei concetti che gli assessori regionali alle Autonomie locali e al Lavoro hanno condiviso alla tavola rotonda “Mogadiscio: vantaggi della struttura urbanistica e opportunità economiche sono le sfide chiave attuali”, in conclusione della giornata di approfondimento organizzata oggi, nella sede di Trieste della Camera di Commercio Venezia Giulia, dall’associazione culturale italo-somala Sagal.

Grazie al suo Statuto speciale, come ha ricordato l’assessore alle Autonomie locali, il Friuli Venezia Giulia ha potuto costruire un sistema di formazione autonomo e all’avanguardia per gli enti pubblici. Uno strumento tramite cui vengono formati i dipendenti pubblici del comparto unico e che consente di elaborare nuove strategie di crescita. Questo, assieme ad altri elementi emersi nel corso del convegno, possono fungere da spunto per instaurare uno scambio formativo con il sistema pubblico somalo.

L’assessore al Lavoro, citando le recenti misure del Governo nazionale che regolano i fenomeni migratori e prevedono programmi formativi linguistici e professionali per chi giunge in Italia da Paesi terzi, ha ribadito la disponibilità della Regione a valutare nuovi progetti in questi e in altri ambiti in collaborazione con la Somalia. Puntare sulla formazione e sulla capacità di costruire una nuova classe dirigente significa, secondo l’assessore, portare ulteriori competenze negli Stati partner, declinando così il concetto di sostenibilità anche in chiave sociale.