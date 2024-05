Regione presente a Sapori Pro loco con stand “Io sono Fvg”

Quest’anno la Regione, attraverso il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, sarà presente a Sapori Pro loco con un proprio grande stand che rappresenterà un segno tangibile del sostegno che l’Amministrazione regionale vuole continuare a garantire ai grandi eventi del territorio. Sarà una vetrina delle eccellenze locali, in un luogo iconico della regione come Villa Manin, e teatro di incontri, degustazioni e presentazioni all’interno di una manifestazione di assoluto livello, come dimostrato dal riconoscimento del marchio “Sagra di qualità” ricevuto da parte dell’Unione nazionale Pro loco.

Questi, in sintesi, i principali concetti espressi oggi a Udine dall’assessore regionale alle Attività produttive in occasione della presentazione di Sapori Pro loco 2024. L’evento, organizzato dal comitato Fvg dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia (Unpli), è giunto alla 21esima edizione e si svolgerà a Villa Manin di Passariano nei fine settimana del 18-19 maggio e del 24-25-26 maggio. In queste date, 23 Pro loco del territorio regionale proporranno oltre 60 piatti, più vini e birre regionali all’interno di un ricco programma di eventi collaterali per un totale di oltre 40 appuntamenti tra degustazioni, iniziative per bambini e famiglie, mostre, visite guidate, mercatini, musica, sport e camminate.

Alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consiglio regionale e del neo presidente di Unpli Fvg, in carica da marzo 2024, l’assessore ha rilevato come il sistema del volontariato in Friuli Venezia Giulia continui a essere in pieno fermento, con la presenza di oltre 20mila volontari che contribuiscono con il loro impegno a dare vita a iniziative attrattive per il territorio.

All’interno di questo sistema le Pro loco sono realtà virtuose, aiutano a mantenere vivo il tessuto sociale dei piccoli centri e sono custodi della storia e delle tradizioni locali. Unpli Fvg è guardato anche a livello nazionale con grande ammirazione: è un sistema che funziona bene e concorre a promuovere la regione con il suo patrimonio culturale, naturalistico, storico e artistico e arricchisce la già variegata offerta turistica regionale.

Lo stand “Io sono Friuli Venezia Giulia” ospiterà l’ormai noto Spazio incontri, che anche quest’anno animerà il programma dell’evento con attività culturali e divulgative, laboratori del gusto e degustazioni, e al suo interno sarà accolto l’info point di Sapori Pro loco, dove il pubblico potrà ricevere informazioni sul cartellone della manifestazione e trovare materiali utili su Villa Manin, sul territorio e sulle manifestazioni organizzate dalle pro loco regionali nei mesi successivi. Inoltre, lo stand accoglierà l’enoteca in cui sarà possibile assaggiare vini del territorio e alcuni prodotti tipici, nonché lo spazio con in vendita il merchandising “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

Il calendario completo della manifestazione è disponibile sul sito www.saporiproloco.it.