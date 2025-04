Regione, sostegno a innovazione senza demonizzare contante

Il Friuli Venezia Giulia è in prima linea per favorire l’innovazione delle imprese, con 148,5 milioni a fondo perduto stanziati soltanto negli ultimi anni. I risultati presentati da The European House-Ambrosetti, che vedono la regione al terzo posto in Italia per pagamenti elettronici, dimostrano i cambiamenti in atto sia a livello imprenditoriale sia a livello di consumatori. Tuttavia, è sbagliato demonizzare l’uso del contante. Il passaggio a forme di pagamento digitale, certamente più rispettose dell’ambiente ed efficienti, dev’essere agevolato in primis con una riduzione dei costi associati e non attraverso azioni normative coercitive. Inoltre, devono sempre essere garantiti alti standard di sicurezza e il rispetto del principio economico della libertà del fare. È stato questo, in sintesi, il contributo portato dall’assessore regionale alle Attività produttive nel corso del convegno “Community Cashless Society” svoltosi a Cernobbio.

L’iniziativa, organizzata da The European House-Ambrosetti, rappresenta una piattaforma di alto livello per la produzione di idee e contenuti sulla digitalizzazione e sui pagamenti elettronici e per un confronto costruttivo tra la business community e le istituzioni. Come ricordato nel corso del dibattito, il Friuli Venezia Giulia ha investito, negli ultimi sei anni, 148,5 milioni di euro in digitalizzazione e innovazione e si colloca oggi al quarto posto in Italia per spesa in ricerca e sviluppo, a cui viene destinato l’1,7% del Pil. Di recente, la Regione si è dotata di un nuovo strumento di pianificazione per lo sviluppo industriale, l’Agenda FVG Manifattura 2030, che pone proprio la transizione digitale tra gli obiettivi cruciali da raggiungere. Presentando il piano, già finanziato dalla Regione con 107,5 milioni di euro con l’ultima manovra di Stabilità, l’assessore ha precisato che l’amministratore pubblico può e deve rivendicare un ruolo da protagonista nella transizione digitale, sostenendo anche economicamente le imprese. Sebbene i pagamenti digitali rappresentino uno strumento trasparente, sicuro, efficiente e vantaggioso sia per la pubblica amministrazione sia per i privati cittadini, a giudizio della Regione l’Italia resta un Paese culturalmente legato al contante, per motivazioni che hanno a che fare con l’età media della popolazione e anche motivazioni simboliche, che riguardano la percezione della libertà individuale.

Per l’assessore, su questo tema occorre pragmatismo, evitando approcci normativi troppo coercitivi nei confronti di micro, piccole e medie imprese, penalizzando artigiani e commercianti che potrebbero incontrare oggettive difficoltà nell’adozione di sistemi di pagamento elettronico, anche a causa degli alti costi di gestione degli stessi. Guardando al futuro, è stata ribadita l’importanza di accompagnare l’accelerazione del processo di digitalizzazione – che si prevede crescente nei prossimi anni, anche per effetto dell’intelligenza artificiale – con misure che riducano i costi a carico degli esercenti, favorendo così una più ampia adozione di nuovi strumenti di pagamento. L’assessore ha inoltre ribadito la necessità di politiche nazionali che incentivino lo sviluppo economico sulla base della “libertà del fare”.