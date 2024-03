Regione, Tiare e Ikea cercano 130 lavoratori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 130 tra addetti alle vendite, cura della persone, area food, store manager e servizi di supporto. La Regione in collaborazione con il centro commerciale Tiare e Ikea ha presentato il recruiting day che si terrà il 16 aprile, le candidature vanno presentate entro il 7 aprile. In particolare il reclutamento riguarda le aree delle vendite, della cura alla persona (farmacisti e parrucchieri), dello store manager (responsabili punto vendita), dei servizi di supporto (logistica e addetti di reparto, comunicazione e Interior design) e del food (banconieri e pizzaioli)

“Con questa iniziativa di recruiting centrata sul Tiare di Villesse continua il percorso dell’Amministrazione regionale finalizzato all’obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro. Non credo sia un caso che l’azienda, dopo l’esperienza dell’anno scorso, abbia scelto ancora la parte pubblica come partner per la ricerca di profili da inserire nel centro commerciale, le cui caratteristiche – per tempistiche e disponibilità – prefigurano un target per noi importante in quanto costituito da giovani e donne”. Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen alla presentazione del Recruiting day. Come ha spiegato l’esponente della Giunta, alla presenza del direttore di Tiare Shopping Joakim Hoegsander, quest’anno la Regione ha previsto per la prima volta un incentivo riservato alle assunzioni a tempo determinato che abbiano una durata almeno di 12 mesi. “Dando più continuità ai contratti – ha aggiunto l’assessore – si cerca di intercettare una platea più vasta di candidati interessati a partecipare alle selezioni”.

L’assessore ha poi parlato di un quadro generale dell’occupazione in Friuli Venezia Giulia che nel 2023, nonostante le turbolenze internazionali, ha sostanzialmente retto mantenendosi in equilibrio. Allargando la riflessione sul periodo che va dal 2018 al 2023, Rosolen ha ricordato come in regione si sia registrato un aumento degli occupati (+12.787) bilanciato da una diminuzione dei disoccupati (-11.302).

“Risultato – ha aggiunto – di un combinato disposto favorito anche dalle politiche del lavoro attuate dall’Amministrazione, che oltre ai recruiting (19 in programmazione solo nel primo semestre di quest’anno) ha messo in campo anche tutta una serie di progetti nel settore della formazione, in collaborazione con le imprese.

Chi volesse candidarsi e prender parte alla selezione del Tiare dovrà caricare il proprio curriculum vitae entro domenica 7 aprile al seguente link https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=22 961 . Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria organizzativa (tel 0481-386609 oppure 331-2681001). I colloqui si svolgeranno martedì 16 aprile nel Meeting place all’interno del centro commerciale.