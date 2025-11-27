Regione virtuosa nell’utilizzo dei fondi Pr Fesr 2021-2027

“Dalle risorse europee destinate ai macro obiettivi definiti dalle istituzioni comunitarie, abbiamo saputo trarre progettualità concrete che aggiungono valore al territorio e alla comunità regionale, tanto che il nostro Programma vanta performance molto elevate: abbiamo già attivato 453 milioni di euro di valore sulla programmazione 2021-27, un risultato importante che ci consente di affrontare la revisione di medio termine con solidità e visione. Il Comitato di sorveglianza ha oggi l’occasione di effettuare una verifica di medio termine sulle progettualità avviate e di analizzare le prospettive per il futuro della programmazione stessa”.

È il commento che l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha espresso oggi a Villa Russiz, a Capriva del Friuli, dove si è svolta la settima riunione del Comitato di Sorveglianza del Pr Fesr 2021-2027, alla presenza anche della rappresentante della Commissione europea, Joanna Olechnowicz, delegata ai progetti per il Friuli Venezia Giulia.

“Un plauso va all’Autorità di gestione, agli stakeholder e ai beneficiari che in questi anni hanno dimostrato serietà, competenza e grande capacità nel mettere rapidamente a terra le risorse disponibili, tanto che abbiamo raggiunto l’attivazione di quasi il cento per cento delle risorse. È un’occasione straordinaria che si traduce in ulteriore crescita per il territorio e che vogliamo si confermi anche nella futura programmazione”.

L’incontro fa seguito al Tavolo di partenariato svoltosi il 24 novembre, durante il quale i partecipanti hanno potuto esaminare in anticipo i principali punti dell’ordine del giorno, tra cui lo stato di avanzamento del Programma e la proposta di revisione di medio termine. Nel corso della riunione odierna è stato presentato lo stato di attuazione complessivo, che evidenzia come siano già state approvate 52 procedure di attivazione sulle 71 previste, risultato reso possibile anche grazie alle risorse del Piano aggiuntivo regionale, pari a 195 milioni di euro, che si sommano alla dotazione del Programma, pari a 365 milioni. La disponibilità complessiva raggiunge così i 560 milioni di euro.

Le risorse attivate ammontano a 453 milioni di euro, gli impegni raggiungono i 188 milioni, mentre i pagamenti ai beneficiari risultano pari a 90 milioni di euro. A oggi sono stati finanziati

2.164 progetti, a fronte di 4.194 domande presentate, per un contributo complessivo approvato pari a 304 milioni di euro; i progetti conclusi sono già 1.018.

“La proposta di revisione intermedia del Programma, che dovrà essere trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre, è finalizzata anche all’assegnazione della quota di flessibilità, che per il Pr Fesr 2021-2027 vale quasi 22 milioni di euro e prevede, oltre ad alcune revisioni puntuali, l’introduzione di una nuova priorità e di due obiettivi specifici dedicati alle tecnologie strategiche per l’Europa attraverso attività di ricerca, innovazione e investimenti produttivi e infrastrutturali” ha sottolineato Zilli.

Nel corso dei lavori è stato inoltre confermato che tutte le condizioni abilitanti richieste dall’Unione europea risultano ora soddisfatte, compresa l’ultima ancora mancante, relativa alla pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti. In chiusura è stata presentata la valutazione ex ante del nuovo fondo di garanzia regionale, destinato a sostenere un’operazione di basket bond a favore delle Pmi e volto a promuovere investimenti orientati all’efficientamento energetico e allo sviluppo sostenibile. Il fondo, dotato di 14 milioni di euro, sarà gestito da FVG Plus.