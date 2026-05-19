Regioni e Governo: Electrolux ritiri subito il piano

“Il piano presentato da Electrolux è inaccettabile. L’azienda lo ritiri immediatamente e ne presenti uno nuovo, sul quale avviare un confronto vero con Governo, Regioni e sindacati, che non preveda licenziamenti collettivi”: Governo e Regioni si sono incontrati stamattina e hanno definito quella che il Ministro Adolfo Urso ha definito “una posizione pienamente condivisa”.

Sarà formalizzata il prossimo 25 maggio nella riunione che si svolgerà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra azienda, Regioni e sindacati.

Tre i punti fondamentali: difendere la capacità produttiva italiana, salvaguardare l’occupazione e respingere ogni decisione che metta a rischio il futuro industriale dell’Electrolux in Italia.

Per il Friuli Venezia Giulia, all’incontro hanno partecipato gli assessore Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini.

La Regione – hanno detto – è pronta a sostenere investimenti industriali e percorsi di rilancio produttivo, come già avvenuto in passato, mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili insieme al Governo. “Tuttavia – hanno affermato – la condizione essenziale è che l’azienda ritiri l’attuale piano e avvii un confronto approfondito con le rappresentanze dei lavoratori e con i territori”.

Netta anche la posizione del ministro Urso. “Non accetteremo scelte che colpiscono lavoro, produzione e filiere – ha detto Urso – Dalla proprieta ci aspettiamo maggiore responsabilità e una strategia fondata su investimenti, innovazione e tutela della capacità produttiva, sulla quale – ha concluso – siamo disposti a fare il massimo sforzo con gli strumenti pubblici “.