Rel. internazionali: Regione, giovani protagonisti legame Italia-Usa

La partnership con National Italian American Foundation, che ha designato il Friuli Venezia Giulia quale “Regione d’onore per il 2024”, è particolarmente positiva e consente di presentare al meglio il nostro territorio negli Stati Uniti. Oggi è assolutamente strategico rafforzare e strutturare le relazioni con gli Usa e le altre democrazie occidentali che devono abbracciare sia il mondo imprenditoriale che quello culturale e dell’alta formazione. Sono legami che vanno certamente stretti dalle istituzioni ma che, con grande spirito di responsabilità, devono riguardare ogni singolo cittadino, comprese le giovani generazioni.

Questo, in sintesi, il concetto espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia che oggi ha incontrato a Trieste una delegazione di giovani appartenenti al National Italian American Foundation (Niaf), l’organizzazione fondata nel 1975 e con sede a Washington, che rappresenta oltre 20 milioni di cittadini italoamericani che vivono negli Stati Uniti.

Niaf promuove infatti la cultura e la presenza italiana in America e opera costantemente per potenziare i legami tra gli Stati Uniti e l’Italia.

Nel ricordare che il Friuli Venezia Giulia è fra le più ricche aree italiane in virtù di un tessuto imprenditoriale molto vivace, il governatore ha sottolineato il ruolo centrale che la regione ha a livello europeo e internazionale grazie a una fitta rete di collegamenti.

Un passaggio importante è stato dedicato ai rapporti di carattere scientifico e accademico che coinvolgono realtà di grandissimo prestigio come il Mit di Boston e altre università statunitensi, mettendo a disposizione degli studenti reciproci percorsi di formazione di altissimo livello.

In conclusione il governatore ha augurato un piacevole soggiorno in Friuli Venezia Giulia e in Italia ai giovani del Niaf, invitandoli a prendere in considerazione l’opportunità di fare un’esperienza di studio in regione.