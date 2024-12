Rel. internazionali: Scoccimarro, Serbia-Fvg rapporto privilegiato

“Al presidente Vucic ho rappresentato l’opportunità per il Friuli Venezia Giulia di essere la cerniera che unisce l’Europa centrale e la Serbia, sviluppando una collaborazione che vede la nostra Regione, assieme al Sistema Nord Est, protagonista di un’ulteriore crescita di relazioni industriali e commerciali con Belgrado”. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro intervenendo, in rappresentanza del governatore Fedriga, alla Camera di commercio di Serbia, dopo aver incontrato – assieme all’ambasciatore d’Italia a Belgrado Luca Gori, al presidente di Finest Alessandro Minon e al presidente dell’Ince Roberto Antonione – il presidente della Repubblica Serba Aleksandar Vucic. Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, “ci muoviamo sul solco indicato dal Governo attraverso il Piano per l’area Adriatico-Balcanica, che ci dà l’opportunità di avviare azioni sinergiche e concrete per promuovere iniziative di accompagnamento delle nostre imprese nelle relazioni economiche e di sviluppo con la Serbia”.

La folta presenza della delegazione di Sistema Nord Est, composta – oltre che da Regione Fvg e Finest (promotrice della missione economico istituzionale a Belgrado) – anche da Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento, “testimonia come il Nord Est rappresenti una partnership solida e fortemente dinamica per la Serbia, con margini di sviluppo estremamente performanti per entrambe le parti”. Approfondendo i temi di stretta competenza delle deleghe assessorili, l’assessore ha sottolineato come la parte legata alla sostenibilità ambientale e agli investimenti che Belgrado dovrà fare (4 miliardi di euro nei prossimi 20 anni) per adeguarsi agli standard Ue in tema di gestione delle acque reflue e dei rifiuti solidi, rappresenta per le nostre aziende un’occasione di presentare le proprie competenze e il proprio know-how al fine di creare delle collaborazioni basate sul forme di collaborazione pubblico-privato. Come ricordato da Scoccimarro, il Friuli Venezia Giulia nel 2023 ha esportato verso la Serbia beni per un totale di 56,2 milioni euro, con evidenze di punta nella meccanica pesante, l’elettronica e i prodotti agroalimentari.

“Dati che configurano – ha aggiunto – un relazione che ha delle buone basi per crescere ulteriormente all’insegna di quella storica amicizia che lega la Serbia all’Italia e al Friuli Venezia Giulia in particolare. Come Regione siamo pronti a sostenere questa cooperazione, attraverso norme e anche, essendo un’amministrazione finanziariamente sana, prevedendo mirati stanziamenti di risorse”. L’assessore ha successivamente incontrato il primo ministro della Repubblica serba, Milos Vucevic, con il quale ha interloquito portando i saluti del ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso, confermando la linea di indirizzo del Governo sullo sviluppo dei rapporti tra Italia e Serbia. Infine, l’assessore ha ricordato la storica e numerosa presenza serba a Trieste, che ha contribuito alla crescita della città rappresentando oggi una comunità vitale e pienamente integrata.