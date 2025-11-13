Remanzacco brinda al futuro: il Comune entra tra le Città del Vino

Le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia superano quota 41 Comuni aderenti grazie all’arrivo in gruppo di Remanzacco. La consegna ufficiale della bandiera è avvenuta in una serata ospitata dall’Agriturismo Vigne del Malina, storica cantina del territorio.

Il vicepresidente nazionale e coordinatore regionale delle Città del Vino Tiziano Venturini – insieme al vicecoordinatore regionale Maurizio D’Osualdo e ai membri del coordinamento Silvia Parmiani e Gianpietro Colecchia – ha consegnato il vessillo e la spilletta dell’associazione alla sindaca Daniela Briz, che ha espresso la sua convinta adesione all’associazione, e agli assessori Stefano Milanese e Gianluca Noacco.

“Un passaggio importante per la nostra realtà – ha dichiarato la prima cittadina – che ci permetterà di valorizzare anche in chiave turistica il nostro territorio contando sul grande lavoro di rete delle Città del Vino”.

“Siamo lieti – ha aggiunto Venturini – di accogliere il Comune di Remanzacco nella nostra grande famiglia. Una adesione che s’inserisce in un territorio dall’alta vocazione vinicola di qualità, con Cividale del Friuli, Nimis, Povoletto, Prepotto e Torreano già membri e il Comune di Moimacco anch’esso di recentissima adesione. Grazie alla sindaca e alla sua giunta per la magnifica accoglienza come anche ai titolari delle Vigne del Malina. Si tratta del primo passo verso nuove e proficue collaborazioni”.

La serata si è conclusa con la degustazione guidata dei vini della cantina ospitante curata da Matteo Bellotto.