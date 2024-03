Renata Lirussi eletta presidente del Comitato imprenditoria femminile

Renata Lirussi (commercio) presidente e Laura Bertolin (cooperative) vicepresidente. Sono state elette oggi (mercoledì 27 marzo) alla guida del é l’organo che l’ente, in linea con le direttive Unioncamere, ha voluto fin dall’inizio del primo mandato per realizzare iniziative di sensibilizzazione, promozione e supporto, dedicate alle imprese guidate da donne o aspiranti tali e più in generale per promuovere l’economia femminile. Il Comitato è stato recentemente rinnovato dalla giunta camerale e oggi si è insediato ufficialmente, con la prima seduta che, per l’occasione, si è svolta nella sede municipale di Codroipo, luogo di ideale comunione fra i due territori di Pordenone e Udine rappresentati dalle 19 imprenditrici componenti del gruppo, che provengono da tutti i comparti economici.

Ecco i nomi e i settori: per l’agricoltura Marilina Ongaro ed Elena Tavano, per l’artigianato Cecile Vandenheede e Maria Luisa Bergamasco, per l’industria Alberta Avanzini, Raffaella De Sabbata e Francesca Cancellier, per il commercio Renata Lirussi, per il turismo Elisa Martin, per le cooperative Laura Bertolin e Stefania Marcoccio, per trasporti e spedizioni Cecilia Durisotto ed Elena Buttazzoni, per credito e assicurazioni Sonia Faion, per i servizi alle imprese Laura Mariotti ed Elisa Stella, per le organizzazioni sindacali Michela Martin, per le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti Renata Della Ricca e per i liberi professionisti Marina Giorgi. Il Comitato resterà in carica fino alla scadenza degli attuali organi camerali.

Nel corso della prima seduta, coordinata dal segretario generale della Cciaa Maria Lucia Pilutti e aperta da Eva Seminara in rappresentanza della giunta camerale, è intervenuta anche Cecile Vandenheede con una relazione sulle azioni compiute nel precedente mandato, in qualità di presidente uscente, e ha portato un augurio di buon lavoro il vicesegretario generale di Unioncamere Tiziana Pompei, collegata in videoconferenza. Quindi la responsabile del Centro studi dell’ente, Elisa Qualizza, che ha presentato i principali dati relativi all’economia femminile. Sono 21.932 le imprese guidate da donne registrate al 31 dicembre 2023 in Friuli Venezia Giulia e sono sostanzialmente stabili, con una lieve flessione (-0,3%) rispetto all’anno precedente. In Fvg resta comunque più alta la quota percentuale di imprese femminili sul totale: 22,4%, contro una media italiana del 22,2% (e al 20,5% in Veneto). Le prime regioni per incidenza di imprese femminili sono il Molise (27,4% del totale), la Basilicata (26,5%), l’Abruzzo (25,4%). Passando dall’imprenditoria al mercato del lavoro, in Fvg nel 2022 gli occupati sono stati 520.517, di cui 289.775 uomini e 230.742 sono donne. Nel settore del commercio, alberghi e ristoranti il 53,2% degli occupati è donna, nelle altre attività di servizi il 55,7%. Le donne sono invece meno presenti nei settori dell’industria (25,4% del totale di uomini più donne), nel primario (23,8%) e nelle costruzioni (14,3%, la presenza femminile in questo settore è in significativa crescita rispetto all’8,1% dell’anno precedente). «Se è vero che anche in Fvg c’è ancora tanta strada da fare, dobbiamo rilevare una percentuale più elevata di imprese femminili rispetto alla media nazionale, e anche un gap sensibilmente inferiore rispetto all’Italia tra uomini e donne dal punto di vista del mercato del lavoro, con una più elevata occupazione e con una inferiore disoccupazione femminile», rileva il presidente Giovanni Da Pozzo, che tramite il segretario generale ha fatto arrivare al Comitato e alle neoelette presidente e vicepresidente gli auguri di buon lavoro.