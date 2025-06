Rendicontazione di sostenibilità: il Gruppo Bluenergy consolida il rating “A” assegnato da Cerved

Bluenergy Group, azienda di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, ha pubblicato la Rendicontazione di sostenibilità del Gruppo Bluenergy, lo strumento con cui l’azienda rende noti i risultati ottenuti in ambito ambientale, sociale e di governance e il relativo rating ESGe.

Anche quest’anno, l’agenzia di rating italiana Cerved ha assegnato al Gruppo il rating “A”, con uno score di 74,2 su 100, in crescita rispetto alla rilevazione precedente, collocandolo nella categoria alta delle fasce di rating determinate da Cerved e ben oltre la media del settore.

L’analisi condotta da Cerved evidenzia come il Gruppo Bluenergy abbia consolidato il proprio profilo di gestione dei fattori ESG, dimostrando una chiara visione nel cogliere le opportunità legate alla transizione ecologica. In particolare, il Gruppo si distingue per gli investimenti nelle energie rinnovabili, nell’ottimizzazione dei consumi e nella modernizzazione degli impianti.

Sul piano ambientale, Bluenergy rafforza il proprio impegno verso transizione energetica attraverso investimenti significativi in fonti rinnovabili e nell’efficienza energetica. Tra i progetti di punta spiccano il Parco Solare installato sul Bluenergy Stadium e lo sviluppo di una Comunità Energetica per la condivisione di energia pulita. Il Gruppo ha compensato oltre 220mila tonnellate di CO₂ tramite crediti di carbonio e ha registrato performance ambientali superiori alla media di settore, grazie anche al consumo di energia 100% green per le principali società del Gruppo e alla misurazione puntuale delle emissioni Scope 1, 2 e 3 secondo lo standard GHG Protocol.

In ambito sociale, rimane centrale per Bluenergy il benessere delle persone e l’inclusione: oltre il 95% dei dipendenti è assunto a tempo indeterminato, con una significativa rappresentanza femminile in ruoli strategici (50% tra le figure apicali). Il Gruppo ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla Parità di Genere e investe costantemente in formazione, welfare aziendale e politiche per la genitorialità. Le iniziative per favorire la conciliazione vita-lavoro includono settimana corta, smart working e premi welfare estesi a tutta la popolazione aziendale.

Bluenergy si distingue per la solidità del proprio assetto di governance. Il Gruppo dispone di un Consiglio di Amministrazione con un mix equilibrato di competenze e una forte presenza femminile (53%). Sono attivi un Comitato di Sostenibilità e un Comitato Guida per la Parità di Genere, oltre a strumenti avanzati di controllo come il Modello Organizzativo 231 e una piattaforma whistleblowing. Gli obiettivi ESG sono integrati nei sistemi di incentivazione per il management e monitorati regolarmente dal board, in un’ottica di trasparenza e miglioramento continuo.

«La Rendicontazione di Sostenibilità 2024, ci mostra chiaramente che per il Gruppo Bluenergy, l’impegno verso la creazione di valore condiviso non è un obiettivo astratto, ma un principio fondamentale che guida ogni aspetto della nostra governance e delle nostre azioni quotidiane. – ha dichiarato Susanna Curti – Presidente di Bluenergy Group –Una responsabilità che si traduce in scelte orientate a garantire il benessere delle persone e al rispetto dei diritti a partire dal contesto lavorativo e che prosegue nei confronti del territorio. Nel 2024 abbiamo destinato oltre 2,7 milioni di euro a favore di realtà sociali, culturali, sanitarie e sportive, confermando la volontà di generare valore condiviso e promuovendo la crescita del contesto in cui operiamo».

«La conferma del rating ‘A’, categoria alta nelle fasce di rating determinate da Cerved e ben oltre la media del settore, è un riconoscimento che premia il lavoro costante di tutto il Gruppo nell’integrare la sostenibilità come leva strategica di crescita e innovazione. Il nostro impegno si traduce in azioni concrete: investimenti nelle energie rinnovabili, attenzione al benessere delle persone, valorizzazione delle competenze e un modello di governance solido e trasparente” – commenta Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group – “Continueremo a lavorare con determinazione per contribuire alla transizione ecologica e generare valore per i territori in cui operiamo”».