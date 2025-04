Residenze per anziani, Fvg punta ad omogeneità ed equo accesso

La Regione sta procedendo all’aggiornamento dei fabbisogni sulle residenze per anziani, inclusa una ridefinizione dei parametri di calcolo: l’obiettivo principale è prevedere requisiti che consentano d’intervenire prioritariamente nei territori maggiormente scoperti, al fine di garantire maggiore omogeneità nella distribuzione dei posti letto sul territorio regionale ed equità di accesso alle prestazioni a tutti i cittadini della Regione. Oggi, a nostro giudizio sovrastimato, si contano circa 1.900 persone in attesa con un tempo d’attesa di circa 90 giorni, ma, nel totale complessivo disponibile, si stimano ben oltre 2.000 persone, data la loro lieve non autosufficienza, che invece di essere ospitate in quelle strutture potrebbere essere ospitate in altre dimore. Il concetto da ripetere è: parliamo ancora troppo di ospedali e troppo poco di questo.

È, in sintesi, quanto è stato affermato oggi in Consiglio regionale dall’assessore alla Salute, politiche sociali e disabilità.

Nell’occasione è stata fornita tutta una serie di dati.

Al 20 marzo le persone in lista d’attesa per l’ingresso in una residenza per anziani in Friuli Venezia Giulia erano complessivamente 1.927. Di queste, 528 (27%) hanno presentato domanda nei primi mesi del 2025, 1.073 (56%) hanno presentato domanda nel 2024, 216 nel corso del 2023, e 110 nel periodo tra il 2009 e il 2022.

Delle 1.927 persone in lista d’attesa, 839 sono residenti nell’ex provincia di Udine, 485 nell’ex provincia di Pordenone, 327 nell’ex provincia di Trieste e 276 nell’ex provincia di Gorizia.

Rapportando i numeri assoluti delle persone in lista d’attesa alla popolazione residente over 65 nei vari territori, per ottenere dei valori confrontabili, il rapporto percentuale nei diversi territori è pari a: 0,62% per Pordenone, 0,58% per Udine, 0,50% per Trieste e 0,74% per Gorizia.

I tempi di attesa medi per l’accoglienza sono di 91 giorni, con una certa variabilità a seconda del territorio: 151 giorni nell’ex provincia di Gorizia, 101 nell’ex provincia di Pordenone, 77 in quella di Trieste e 75 in quella di Udine.

Per quanto riguarda l’attrattività, le Asp sono la tipologia più richiesta (1.978 domande da 1.054 persone diverse), seguite dalle strutture comunali (989 domande da 771 persone), dagli enti religiosi (400 domande da 379 persone), dal privato sociale (363 domande da 328 persone) e per ultimi gli enti del privato di mercato (209 domande da 207 persone).

Il tasso di occupazione in strutture per non autosufficienti risulta essere dell’88%, con una rilevante differenza tra strutture convenzionate e non. In particolare, il tasso di occupazione nelle strutture non convenzionate risulta essere del 68%, mentre tale valore si attesta al 92% nelle strutture convenzionate.

In totale, l’assetto dei servizi residenziali per anziani può contare in Friuli Venezia Giulia su una rete di 166 strutture (143 per non autosufficienti e 23 per autosufficienti), con una disponibilità di 11.193 posti letto dei quali 10.102 autorizzati ad accogliere persone anziane non autosufficienti (8.534 in nuclei di tipologia N3 – nuclei a maggior complessità assistenziale -, 1.473 in nuclei di tipologia N2 – nuclei a minor complessità assistenziale – e 95 in residenze per soli religiosi).

Nel 2024, il valore medio delle rette comunicate dagli enti gestori per un posto letto per non autosufficienti è pari a 84,14 €/giorno, con importi che variano dai 52,30 €/giorno euro al giorno ai 135,54 €/giorno. Se si considerano invece le sole strutture convenzionate, il valore medio della retta risulta essere pari a 90,12 €/giorno, al netto degli oneri sanitari e al lordo del contributo per abbattimento retta oggi quantificato in 23,50 €/giorno per la componente fissa e in ulteriori 2,50 euro o 1,50 euro per la componente variabile legata all’Isee, che va pertanto sottratto dalla retta dichiarata da ciascun ente gestore. Si registrano però importanti variazioni a seconda della natura giuridica dell’ente gestore: nelle strutture a gestione pubblica il valore medio delle rette per non autosufficienti si attesta sugli 83,27 €/giorno, mentre nel privato di mercato tale valore sale a 100,95 €/giorno (in entrambi i casi, al netto degli oneri sanitari e al lordo del contributo per l’abbattimento della retta).