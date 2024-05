Residui dal Verde pubblico: problema da affrontare

La gestione dei residui del verde pubblico è da tempo un problema che richiede attenzione e soluzioni concrete. Nel corso degli anni, la normativa ha subito varie modifiche, considerando i residui come a volte rifiuti e altre volte prodotti o sottoprodotti. Recentemente, l’Unione Europea ha chiarito che la manutenzione del verde pubblico deve essere considerata un rifiuto e non può essere classificata come sottoprodotto.

Questo significa che lo sfalcio dell’erba, la potatura delle siepi e persino l’abbattimento di alberi nei giardini, parchi o lungo le strade devono essere gestiti come rifiuti. Tuttavia, questa situazione comporta grosse difficoltà. La carenza di aree attrezzate per la raccolta, l’inadeguatezza delle ecopiazzole per gestire grandi quantità di materiale e la mancanza di impianti idonei aumentano i costi per le imprese coinvolte. Questi costi, a loro volta, ricadono sulle amministrazioni locali e, di conseguenza, sui cittadini. Le soluzioni a questo problema sono complesse e di competenza sia nazionale che europea. Tuttavia, non possiamo permetterci di rimandare l’azione, soprattutto in un’epoca in cui eventi meteorologici estremi mettono a dura prova il verde urbano, causando cadute di alberi sempre più frequenti. Le imprese locali, in collaborazione con le associazioni di categoria, hanno sollevato il problema presso le competenze regionali. Insieme, stanno studiando azioni concertate per trovare soluzioni ambientalmente sostenibili. Un convegno dedicato a questo tema si terrà sabato 18/05/2024 alle 9.30 presso l’auditorium di Feletto Umberto.

L’evento sarà organizzato dalle imprese e dalle associazioni di categoria, con la partecipazione dei gestori dei rifiuti pubblici e degli esponenti politici regionali. È un’opportunità importante per discutere e trovare soluzioni concrete per la gestione dei residui del verde pubblico.