Georgiane si spacciavano per comunitarie: 7 badanti arrestate, 22 denunciate

La Polizia di Stato di Udine ha smascherato una rete di badanti georgiane che, per ottenere lavoro e benefici in Italia, si spacciavano per cittadine comunitarie, utilizzando documenti falsi. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, ha portato all’arresto di 7 donne e alla denuncia di altre 22.

Le donne, di età compresa tra i 24 e i 66 anni, presentavano documenti d’identità contraffatti di paesi comunitari dell’Est come Slovacchia, Polonia e Bulgaria, ottenuti pagando tra i 300 e i 600 euro alla criminalità organizzata. Questo stratagemma permetteva loro di accedere al mercato del lavoro nel circuito delle agenzie per badanti e di usufruire di vantaggi legali, fiscali e sanitari, aggirando le normative sull’ingresso e la permanenza dei cittadini extracomunitari.

L’operazione ha preso il via grazie alla segnalazione di una cooperativa di badanti di Udine, insospettita dalla provenienza delle richiedenti dopo l’analoga indagine condotta lo scorso gennaio. Le successive perquisizioni, eseguite in diverse province italiane (principalmente in Friuli-Venezia Giulia, ma anche a Padova, Treviso, Trento, Bolzano, Milano, Aosta, Firenze, Prato, Macerata, Roma e Napoli), hanno portato al sequestro di 21 documenti comunitari falsi, codici fiscali e contratti di lavoro sottoscritti illegalmente.

Durante le perquisizioni, 7 donne sono state sorprese in possesso dei documenti d’identificazione falsi e sono state arrestate in flagranza. Le altre 22 sono state denunciate per lo stesso reato e, se non risulteranno in possesso dei requisiti per un soggiorno regolare, saranno espulse dal territorio nazionale. Le indagini ora proseguono per individuare i soggetti che hanno fornito gli attestati contraffatti e per verificare l’eventuale utilizzo di un simile modus operandi da parte di altri gruppi criminali extracomunitari.