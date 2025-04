Rhenus riunisce i vertici globali delle vendite a Buttrio per definire le strategie del futuro

Il Gruppo Rhenus, gigante globale della logistica con un fatturato annuo di 7,5 miliardi di euro, ha scelto Alle Fucine di Buttrio come sede per la sua Sales Convention Globale di quest’anno. L’evento, iniziato oggi e che si concluderà mercoledì, vede la partecipazione di 30 figure apicali commerciali provenienti da tutti i continenti.

L’obiettivo principale della convention è discutere l’evoluzione dinamica del mercato globale e definire le strategie logistiche e le proposte aziendali più efficaci per affrontare le nuove sfide commerciali. In un contesto economico che richiede flessibilità e adattabilità, Rhenus Logistics punta a sviluppare una strategia commerciale reattiva e all’avanguardia.

I temi centrali del meeting includono l’analisi approfondita delle tendenze globali, l’implementazione di tecnologie innovative per ottimizzare i processi e la creazione di soluzioni personalizzate per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti.

Un elemento di spicco dell’evento è la partecipazione di due partner storici di Rhenus Logistics: Danieli & C. Officine Meccaniche SpA e Taghleef Industries SpA. La loro presenza sottolinea l’importanza della stretta collaborazione tra fornitori di servizi logistici e clienti per garantire soluzioni efficienti e sostenibili. Il confronto continuo e il feedback reciproco con i partner sono considerati cruciali per lo sviluppo di soluzioni innovative e il miglioramento costante dei servizi offerti da Rhenus.

Emanuele Orso, Chief Commercial Officer globale della Divisione Air & Ocean del Gruppo Rhenus, ha espresso il suo entusiasmo per l’organizzazione dell’evento in Friuli Venezia Giulia, una regione a cui è particolarmente legato. “Siamo entusiasti di ospitare questa convention in Friuli Venezia Giulia, una regione che ha un significato speciale per noi,” ha dichiarato Orso. “La nostra presenza qui è stata rafforzata dall’acquisizione di Cesped nel 2018, un’azienda di logistica e trasporti locale nata a Udine, dove tuttora Rhenus ha mantenuto la sua forte presenza con la sede di Lauzacco, storica sede principale di Cesped. Personalmente, nutro un forte legame con questa terra, essendo nato a Palmanova e avendo iniziato la mia carriera proprio in Cesped. Nonostante il mio lavoro mi porti a viaggiare in tutto il mondo, il mio cuore appartiene a questa regione, dove desidero continuare a vivere. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per condividere esperienze e strategie che ci permetteranno di continuare a crescere e innovare nel settore logistico.”