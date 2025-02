Ha riaperto l’Ufficio postale di Doberdò del Lago. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione di via Martiri della Libertà finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Polis, progetto ideato da Poste Italiane, prevede l’ammodernamento, in chiave sostenibile e digitale, di 7mila uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, portando alle comunità i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione. In Friuli Venezia Giulia i Comuni interessati nell’arco dei quattro anni da Polis (approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR) sono 202 su 215.

L’ufficio di Doberdò del Lago ha cambiato il suo tradizionale aspetto grazie anche alla realizzazione di uno sportello ribassato, utile per richiedere con comodità i servizi della pubblica amministrazione non appena disponibili, oltre ai servizi ed ai prodotti di Poste Italiane. Inoltre, l’intera sala che accoglie i clienti è stata rinnovata, dotata di nuovi arredi e colori ed una corsia per non vedenti. Gli ambienti sono infatti stati completamente rinnovati e impreziositi con arredi di alta qualità e soluzioni a basso impatto ambientale.

Successivamente, come accade già in molti uffici postali Polis, i cittadini di Doberdò del Lago potranno richiedere (quando i servizi saranno gradualmente via via attivati) certificati Inps per i pensionati (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico); certificati anagrafici e di stato civile Anpr; servizi della “Giustizia amministrativa” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”.

Questi e altri servizi Polis verranno progressivamente diffusi in tutto il territorio regionale: oltre ai certificati previdenziali e giudiziari, nei prossimi mesi sarà possibile ottenere carta d’identità elettronica, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

L’ufficio postale di Doberdò del Lago è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì, al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.