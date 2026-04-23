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Riaperto nella versione “polis” l’ufficio postale di San Quirino

Inaugurata oggi la sede con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della Pubblica amministrazione
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Questa mattina l’ufficio postale di San Quirino ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione dell’ufficio postale di via Monte Grappa, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di San Quirino è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

«Desidero esprimere un sentito e doveroso ringraziamento a Poste Italiane per l’impegno profuso attraverso il progetto Polis – commenta Guido Scapolan, sindaco di San Quirino – che ha contribuito concretamente al potenziamento e alla modernizzazione dei servizi alla cittadinanza. Restituire alla comunità uno spazio più moderno e funzionale rappresenta sempre un passo avanti per i servizi del nostro territorio».

L’ufficio postale di San Quirino è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

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