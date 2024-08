Riapre a settembre la strada tra Mernico e la Slovenia

Riaprirà a settembre la strada tra località Mernico, nel territorio comunale di Dolegna del Collio, e l’abitato di Golo Brdo, in Slovenia. Ad affermarlo è stato l’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi al termine del sopralluogo svolto assieme al sindaco Carlo Comis nel punto dove nello scorso maggio una frana aveva interrotto la viabilità sul tracciato. La strada al centro della verifica è di proprietà del Comune di Dolegna del Collio: “Riveste pertanto una funzione importante – ha aggiunto Riccardi -: sebbene raggiunga un valico di seconda categoria, infatti, la strada viene utilizzata dalla comunità locale e transfrontaliera in maniera quotidiana, soprattutto per lavoro e per servizio”. A seguito del cedimento, la viabilità era stata chiusa subito al traffico e a oggi permane il divieto di transito, “per consentire lo svolgimento degli interventi necessari per la sua messa in sicurezza che – ha concluso Riccardi – contiamo di terminare entro poche settimane”.