Riapre il Despar a Grado: un punto vendita rinnovato

Ha riaperto ieri, lunedì 27 aprile, il punto vendita Despar di Grado in Viale Europa Unita 33, completamente rinnovato e ampliato per offrire un servizio più efficiente, una scelta ancora più ampia e un’esperienza di spesa moderna e funzionale.

Al taglio del nastro hanno partecipato Diego Bernardis, Consigliere Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, Giuseppe

Corbatto, Sindaco del Comune di Grado, Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Friuli Venezia Giulia di Despar Nord .

Situato lungo uno dei principali viali pedonali della città, il negozio, gestito direttamente da Despar Nord, è un riferimento

quotidiano per gli abitanti del centro e, durante l’estate, un punto strategico per i turisti che visitano Grado tra passeggiate e giornate al mare.

Il punto vendita si distingue per un’offerta completa capace di soddisfare con efficacia sia la spesa di tutti i giorni che le esigenze di consumo veloce. Il punto vendita si conferma inoltre un supporto importante per le attività ricettive e della ristorazione del centro grazie, nei mesi estivi a orari estesi.

Con il rinnovamento e l’ampliamento della superficie il negozio si presenta con spazi più funzionali e una proposta ancora più

completa.

All’interno sono presenti, con un ampio assortimento i reparti carne, ortofrutta, gastronomia servita, un corner pizza, oltre alla

panetteria con pane fresco e in doratura. A questo si affianca un’attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti locali in

linea con la più ampia strategia di Despar Nord che, attraverso il progetto Sapori del Territorio, punta a promuovere le filiere locali e dare visibilità ai produttori del Friuli-Venezia Giulia.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli aspetti di sostenibilità. Il rinnovamento ha infatti previsto l’introduzione di

soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, con l’obiettivo di ridurre i consumi e migliorare l’impatto ambientale

complessivo del negozio.

Il punto vendita offre anche un importante contributo sul piano occupazionale: attualmente impiega 16 collaboratori, inclusi 4

nuovi ingressi pensati per il periodo di maggiore affluenza. Sono inoltre previste altre 14 assunzioni per far fronte all’aumento dei flussi turistici. Nei mesi più intensi, la “famiglia” Despar di Grado in viale Europa Unita arriverà così a contare 30 persone

Diego Bernardis, Consigliere Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato: “Interventi come questo dimostrano

l’importanza di investire nel commercio di prossimità, che svolge un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale. Un presidio che garantisce servizi, occupazione e qualità, in una località a forte vocazione turistica.”

Giuseppe Corbatto, Sindaco del Comune di Grado, ha commentato: “Il rinnovamento e la riapertura di questo punto vendita

rappresentano un valore aggiunto e un segnale positivo per tutta la comunità. Si tratta di uno spazio moderno, accessibile e ben inserito nel contesto urbano, che continua a offrire servizi utili nella vita quotidiana e contribuisce a mantenere vivo il tessuto sociale del centro cittadino. Un luogo rinnovato che rende ancora più accogliente e vivibile il cuore di Grado, sia per i cittadini sia per i visitatori.”

Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Friuli Venezia Giulia di Despar Nord, ha aggiunto: “Con la riapertura del punto vendita di

Grado confermiamo il nostro impegno a essere sempre più vicini alle persone, con un’offerta pensata per la quotidianità dei residenti e per le esigenze dei tanti turisti che scelgono questa località. Prossimità e servizio sono al centro di questo progetto: vogliamo essere un punto di riferimento affidabile, capace di unire qualità, praticità e attenzione al territorio. Il punto vendita rappresenta inoltre una realtà con una storia significativa: acquisito nel 2015, ha mantenuto nel tempo una forte continuità grazie anche alla presenza di collaboratori che hanno accompagnato il passaggio, contribuendo a preservare il rapporto di fiducia con la clientela e il legame con la comunità locale.”

Il negozio osserverà i seguenti orari: fino al 31 maggio apertura tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00; dal 1° giugno al 31 agosto apertura continuata dalle 7.30 alle 21.30.