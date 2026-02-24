  • Aiello del Friuli
Riapre l’ufficio postale di Ronchis, completamente rinnovato

Nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, sportelli moderni e accessibili e apertura ai cittadini secondo il progetto “Polis” di Poste Italiane
Redazione
Autore: Redazione

Ha riaperto l’ufficio postale di Ronchis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio, portando alle comunità i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione.

L’ufficio di Ronchis è stato completamente rinnovato, cambiando il suo tradizionale aspetto: l’intera sala che accoglie i clienti è stata rinnovata, dotata di nuovi arredi e colori ed una corsia per non vedenti. Gli ambienti sono stati impreziositi con arredi di alta qualità e soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a led a basso consumo energetico. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato utile per richiedere in tutta comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai prodotti ed ai tradizionali servizi postali.

Oltre ai servizi postali, finanziari, assicurativi e di energia presso l’ufficio postale di Ronchis sono disponibili a sportello anche i servizi INPS (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i certificati anagrafici. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per se stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR.

Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini di Ronchis potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente nell’ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

L’ufficio postale di Ronchis è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

