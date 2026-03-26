Riccardi, 48,1 milioni di euro a beneficio del personale sanitario

La Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione 48,1 milioni di euro per valorizzare il personale della sanità pubblica regionale. È quanto emerso alla fine dell’incontro di questo pomeriggio con le organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza incontrate dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi a Palmanova.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta, l’intesa raggiunta oggi anticipa il perfezionamento dell’atto da parte della Giunta e conferma la volontà di sostenere chi, con il suo impegno e con la sua professionalità, ogni giorno garantisce il funzionamento del Servizio sanitario regionale.

“Con questo accordo – ha sottolineato Riccardi – confermiamo l’impostazione che abbiamo adottato nel 2025 e che guiderà i prossimi anni: vanno premiati i livelli di responsabilità e lavoro. Nuovi strumenti per far crescere l’organizzazione necessari per dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini”.

L’assessore ha evidenziato come la manovra economica riproponga per il 2026 “misure già in parte applicate nel 2025, con l’obiettivo di premiare lavoro, responsabilità e presenza nei servizi più critici per rendere più attrattivo il sistema sanitario pubblico regionale”.

Le risorse disponibili, come confermato da Riccardi, potranno raggiungere i 75 milioni di euro una volta sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale per comparto e dirigenza, che consentirà di rafforzare ulteriormente gli interventi di valorizzazione professionale.

Particolare attenzione viene riservata ai professionisti impegnati nelle aree critiche: emergenza-urgenza, Pronto soccorso, Sores, aree disagiate o con difficoltà croniche nella copertura degli organici. Per questi operatori sono previsti incrementi delle indennità, che in alcuni casi potranno superare i livelli nazionali.

Sono inoltre previsti incentivi dedicati al personale in rotazione alla Sores, nuovi riconoscimenti economici agli Operatori socio sanitari (OSS), la cui indennità verrà raddoppiata, e misure di valorizzazione per le professioni sanitarie tecniche come i Tecnici di laboratorio, i Tecnici di radiologia, i Met e le ostetriche, figure essenziali nel supporto all’attività dei pronto soccorso.

“Novità della manovra 2026, è l’ampliamento degli interventi a beneficio del personale amministrativo, tecnico e professionale del comparto, con risorse dedicate pari a circa 9,5 milioni di euro – ha aggiunto Riccardi -; sul fronte del welfare, la Regione raddoppia le risorse destinate alle aziende per misure rivolte al benessere organizzativo e al sostegno del personale, confermando la volontà di rendere più attrattivo il sistema sotto il profilo delle condizioni lavorative”.