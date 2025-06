Riccardi, 6 milioni di risorse Fvg per incentivare Infermieristica

“In vista dell’assestamento di Stabilità regionale abbiamo allo studio una misura con la quale supportare gli studenti che si iscrivono al corso di laurea in Infermieristica delle Università di Trieste e di Udine: pensiamo a 6 milioni di euro da destinare in parte direttamente agli iscritti oltre ad altre misure che risolvano, almeno temporaneamente, il problema degli alloggi per chi decidesse di trasferirsi qui”.

Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi dopo aver incontrato a Palmanova nella sede della Protezione civile i presidenti provinciali degli Ordini delle professioni infermieristiche e la professoressa Alvisa Palese, presidente della Conferenza nazionale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

“Ho voluto sottoporre il proposito direttamente ai presidenti e alla professoressa Palese per confrontarmi con loro e capire la loro opinione su come elaborare al meglio le norme”, ha rilevato Riccardi. “La carenza di professionalità infermieristiche è un problema che si presenta a livello nazionale e che ci induce a mettere in campo strumenti specifici per sostenere coloro che intendono intraprendere questo percorso di studio e portarlo avanti con rendimento. Oltre a un premio individuale – ha riferito l’assessore – pensiamo a risorse che permettano la riduzione degli affitti per chi decide di venire a lavorare in Friuli Venezia Giulia”.