Riccardi, 735mila euro al Burlo per cure ortodontiche a minori

“L’attenzione al sociale è un punto fermo di una visione della salute integrata, inclusiva, predittiva. Rivolgere lo sguardo alle famiglie in condizione di povertà che, oltre al disagio, hanno anche figli piccoli con gravi patologie o disabilità è un imperativo morale alla quale la società, la collettività, la Regione hanno l’obbligo di rispondere”.

L’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi ha presentato con queste parole la delibera approvata dalla Giunta del Friuli Venezia Gulia quest’oggi che rivede i criteri e le modalità di utilizzo del contributo per prestazioni ortodontiche a pazienti in età evolutiva.

“La Regione – così Riccardi – conferma l’attenzione verso i bambini in condizione di povertà o di reddito medio/basso nei quali possono anche sussistere o gravi patologie o disabilità. E riferendosi alle specifiche necessità di assistenza, ha assegnato un finanziamento per garantire l’erogazione di ulteriori livelli di assistenza sanitaria, in particolare per prestazioni ortodontiche, secondo i criteri e le modalità previste dal Piano regionale in materia di odontoiatria pubblica”.

La delibera approvata oggi ha attribuito un finanziamento pari a 735.000 euro al “Burlo Garofolo” di Trieste (Irccs Burlo) per sostenere l’accesso alle cure e agli apparecchi ortodontici, non ricompresi nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai minori nell’età evolutiva residenti su tutto il territorio regionale, che si trovano in situazioni di vulnerabilità sociale o a rischio povertà.

Fra le altre agevolazioni le prestazioni ortodontiche sono garantite fino al compimento dei 14 anni di età. In presenza di pazienti con gravi patologie sistemiche (IONT 4-5), con un ISEE inferiore o pari a 10.000 euro le cure e gli apparecchi ortodontici saranno gratuiti. Con un ISEE tra i 10.000 e i 20.000 euro i costi saranno di 75 euro a semestre mentre gli apparecchi ortodontici saranno a carico della famiglia. La progressione successiva per ordine di reddito con piccoli pazienti con gravi patologie sistemiche (IONT 5 oppure 3 e 4) sarà la seguente:

– con ISEE > 20.000 e fino a 30.000: 150 euro/semestre per le cure e apparecchi ortodontici a carico dell’utente;

– con ISEE > 30.000 e fino a 40.000 euro: 250 euro/semestre per le cure e apparecchi ortodontici a carico dell’utente;

– con ISEE > 40.000 e fino a 50.000 euro: 350 euro/semestre per le cure e apparecchi ortodontici a carico dell’utente.



“Affidando al Burlo Garofolo questo finanziamento – ha concluso Riccardi – abbiamo voluto ribadire la centralità medica e assistenziale dell’Irccs triestino, ma anche la sua funzione di riferimento per tutta la regione come luogo di accesso e di attenzione verso tutte le fasce della popolazione, in particolare quelle che, per condizioni di reddito o di disagio, rischiano di restare ai margini della società, alimentando possibili intollerabili fenomeni di emarginazione”.