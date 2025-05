Riccardi, donazione Cielo Aperto ad Asugi esempio coesione

“La donazione di 30mila euro da parte del Comitato Cielo Aperto ai reparti di Oncologia ed Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste non è solo un gesto di grande importanza a supporto dei medici ricercatori del nostro servizio sanitario ma anche un esempio, peraltro ripetuto nel tempo, di come molte realtà diverse tra loro possono lavorare insieme a vantaggio dell’intera comunità”.

È il concetto espresso dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi durante la cerimonia di formalizzazione della donazione da parte del Comitato all’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, alla quale hanno preso parte il direttore generale dell’Asugi Antonio Poggiana, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, le coordinatrici del progetto Rosa Balanzin e Daniela Cola e, tra gli altri, e i rappresentanti delle numerose realtà che lo hanno sostenuto.

“Mettere insieme le forze per proseguire verso una direzione comune con l’intento di affrontare e risolvere i problemi nel modo migliore è un esercizio tutt’altro che scontato, soprattutto in un momento in cui la conflittualità sembra occupare il centro della scena, ma sempre più necessario” ha aggiunto Riccardi.

Il progetto a sostegno dei medici ricercatori, avviato dal Comitato Cielo Aperto, ha preso il via cinque anni fa attraverso l’organizzazione di eventi benefici a carattere culturale e sportivo, e vede la collaborazione del Comune di Trieste e della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi; prevede inoltre una donazione a favore dell’Airc e l’elargizione di due borse di studio a beneficio di alunni promettenti del Conservatorio Tartini di Trieste.

Tra i sostenitori del Comitato figurano: Confcommercio, Conad, Banca Generali Private, Ferri Auto, Caffè PrimoAroma, Termag, Banca di Credito Cooperativo ZKB, Trieste Airport, Rotary Club Trieste Alto Adriatico, Lions Duino-Aurisina, Nova SG, Finzi Carta, Cassa Rurale Fvg, Di casa in casa Soluzioni Immobiliari, Castello di Spessa, Alexa Security e la dottoressa Cristina Cucich.