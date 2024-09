Riccardi, Fvg regione record per donazioni e trapianti

“Il fatto che la Giornata nazionale per il sì alla donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule si tenga quest’anno a Trieste è un riconoscimento importante del lavoro che la sezione locale dell’Aido fa insieme al nostro sistema professionale, consentendo al Friuli Venezia Giulia di essere la prima regione d’Italia in termini di donatori e di trapianti, risultato che si conferma nel 2024”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi intervenendo a Trieste nel Palazzo della Regione all’incontro di apertura della manifestazione che si articolerà in tre giornate.

Come ha reso noto Riccardi, nel 2024 in Friuli Venezia Giulia sono già stati effettuati 108 trapianti – 34 trapianti di fegato, 24 di cuore, 50 di rene – “e sarà quindi molto probabile che riusciremo a superare il dato dei 116 trapianti del 2023, visto che mancano ancora tre mesi alla fine dell’anno”.

L’assessore ha espresso “particolare gratitudine all’Aido nazionale di aver fatto la scelta del Friuli Venezia Giulia come territorio esemplare: la cultura del dono fa parte della cultura dell’approccio al servizio sanitario pubblico, è alleanza tra persone ed è gesto che salva le vite”.

In Italia sono attualmente 7860 le persone in attesa di trapianto d’organi. L’Aido, che conta quasi un milione e mezzo di soci, ha tre finalità: promuovere la cultura della donazione, favorire la conoscenza di stili di vita che prevengano l’insorgere di patologie e provvedere alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevole alla donazione, grazie anche ai sistemi digitali (con DigitalAido) che permettono di fornire l’assenso in pochi secondi.

“La cultura che diffonde Aido è fatta di responsabilità e di generosità: un bel contributo al cantiere che dobbiamo aprire ora – ha rilevato Riccardi -, quello dell’accesso appropriato alle cure del sistema sanitario pubblico. Per difenderne la natura universale e gratuita è fondamentale, accanto alle variabili organizzative, demografiche e sociali, il rispetto delle competenze professionali che, sole, garantiscono cure eque. L’aumento del 44% per cento delle prescrizioni negli ultimi quattro anni impone uno sforzo culturale mirato a riconoscere chi necessita di risposte del sistema sanitario regionale e chi invece, sollecitandone di inappropriate, sottrae risorse a chi ne ha davvero bisogno”.

All’avvio ufficiale della Giornata nazionale Aido sono intervenuti la presidente nazionale Flavia Petrin, la presidente regionale Marilaura Martin, il direttore della Rete nazionale trapianti Giuseppe Feltrin (in video collegamento) e il direttore del Centro regionale trapianti Roberto Perissutti, che ha ricordato come la donazione di organi tessuti e cellule sia preziosissima a qualsiasi età.

Aido nel 2023 ha festeggiato il cinquantesimo dalla fondazione, segnando il record delle donazioni (2mila) nello stesso anno in cui si è registrato in Italia il maggior numero di trapianti eseguiti (4mila).