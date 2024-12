Riccardi, Gervasutta modello di risposta a nuove sfide sanità

“Il Gervasutta, grazie anche a queste nuove importanti strutture, risponde in maniera concreta e spendendo al meglio le risorse a quella domanda che coinvolge la sfera delle post acuzie e della riabilitazione, che rappresenta la sfida che abbiamo davanti per innovare il sistema e frenare la mobilità passiva del ricorso al privato accreditato di altre regioni”.

Lo ha detto oggi a Udine l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi in occasione della presentazione del nuovo edificio e del percorso per il superamento delle barriere architettoniche all’Istituto di Medicina fisica e riabilitazione Gervasutta. Presenti, tra le altre autorità, il vescovo di Udine Riccardo Lamba, l’assessore alla Mobilità del Comune di Udine Ivano Marchiol, il rettore dell’Università di Udine Roberto Pinton e il presidente della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie Mario Brancati.

Come ha spiegato il rappresentante dell’Amministrazione regionale dopo aver ringraziato i vertici dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e dell’Istituto per il lavoro svolto, “è l’allungamento dell’aspettativa di vita a rendere indifferibile un consistente rafforzamento della rete delle post acuzie e della riabilitazione, dal momento che la disabilità è di fatto una cronicità permanente”.

Salutando l’ex assessore regionale alla salute Sandra Telesca presente alla cerimonia, Riccardi ha ricordato tre passati interpreti dell’azione riformatrice della Regione in tema sanitario: Gabriele Renzulli, Mario Brancati e Giampiero Fasola.

“In questo momento, in cui dobbiamo procedere a una riorganizzazione del sistema coerentemente a quelle che sono le attuali esigenze in tema di risposta di salute, è importante – ha aggiunto l’assessore – che il confronto in Consiglio regionale sia impostato sulla costruttività e non su un piano puramente ideologico”.

Riccardi ha poi evidenziato i numeri record della legge di Stabilità approvata dal Consiglio regionale questa notte, con 3 miliardi e 560 milioni di euro per il 2025 sulla sanità, “i quali ci consentono di fare una puntuale e strutturata programmazione annuale e di realizzare la rete oncologica regionale che è da vent’anni che aspettava di essere varata”.

Nel dettaglio le attività ambulatoriali che verranno svolte nel nuovo edificio del Gervasutta sono: cardiologia riabilitativa_(circa 9500 prestazioni nel 2023); pneumologia riabilitativa (15873 prestazioni nel 2023); riabilitazione patologie ad esordio infantile (7215 prestazioni nel 2023); unità riabilitativa turbe neuropsicologiche acquisite (circa 11.000 prestazioni nel 2023).

Per quel che riguarda le attività di riabilitazione riservate ai pazienti è a disposizione una palestra con attrezzature robotizzate e degli spazi dedicati alla terapia occupazionale con cucine e un’aula informatica.

È stato infine presentato anche il percorso esterno alla struttura per la pratica all’uso della carrozzina e al superamento, nei casi in cui è possibile, delle barriere architettoniche.