Riccardi: “La Sanità del FVG va riorganizzata, ne va della sostenibilità del sistema”

“E’ giunto il momento delle decisioni: dobbiamo riorganizzare la Sanità del Friuli Venezia Giulia, ne va della sostenibilità del sistema e della salute dei cittadini”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Riccardi Riccardi durante il convegno tenutosi oggi nella nuova sede udinese dell’Ordine delle professioni infermieristiche. Durante l’incontro, sono stati presentati i dati del Rapporto Agenas, che ha messo in luce le criticità in regione: troppi posto letto per acuti e pochi per la post-acuzie, punti nascita al di sotto dei 500 parti all’anno, carenze nelle cure ortopediche, liste d’attesa alle volte troppo lunghe.

C’è poi il problema finanziario. In questi ultimi anni, la spesa sanitaria è cresciuta senza un proporzionale miglioramento delle risposte delle strutture.

Infine, la carenza di professionisti, medici e infermieri, che spesso si trasferiscono in altri Paesi europei. GUARDA IL VIDEO