Riccardi, ok sindacati su percorso riassetto servizi disabilità

“L’apprezzamento da parte dei sindacati in merito al lavoro svolto è indice del fatto che ci stiamo muovendo nella direzione giusta sull’applicazione della norma. L’obiettivo ora è quello di procedere speditamente verso la completa applicazione della legge, senza dover procedere quindi a nuove proroghe”.

Così si è espresso l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi al termine del confronto avuto oggi a Udine con le rappresentanze sindacali, convocate per illustrare lo stato di avanzamento della legge regionale 14 novembre 2022 riguardante il riassetto delle competenze sui servizi alle disabilità tra Ambiti sociosanitari dei Comuni e Aziende sanitarie territoriali. Lo stesso tipo di incontro si era svolto anche la scorsa settimana, tavolo al quale erano stati invitai i sindaci che guidano gli ambiti sociosanitari del Friuli Venezia Giulia. La Regione ha ribadito i flussi finanziari a sostegno del sistema, che da un lato si basano sulle risorse già inserite nella legge di Stabilità con il fondo dedicato alla disabilità; queste sono state inoltre rimpinguate nel recente assestamento di bilancio con ulteriori sei milioni di euro destinati a copertura dell’adeguamento dei contratti della cooperazione sociale, comparto che gioca un ruolo importante in questa partita.

“Il lavoro che stiamo facendo – ha detto Riccardi al termine dell’incontro – ha trovato apprezzamento da parte dei sindacati. La legge ha avuto un largo consenso anche in Aula trovando ampio appoggio da gran parte dell’emiciclo, raccogliendo l’eredità di una norma regionale, la 41, che aveva anticipato lo Stato nel riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza per questo settore”.

“Adesso – ha chiarito ancora l’assessore – restano da perfezionare tutti i passaggi che derivano dalle esperienze già esistenti in passato, quali quelle delle scelte autonome che resteranno in capo ai Comuni. Ci sono poi le garanzie e le certezze in termini contrattuali da assicurare al personale che fino ad oggi si è occupato di fornire le prestazioni in questo ambito, settore sul quale abbiamo compiuto enormi passi in avanti, come è stato testimoniato anche dagli apprezzamenti ricevuti oggi dai sindacati”.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Riccardi – è quello andare all’applicazione della norma entro la fine dell’anno senza dover ricorrere ad una ulteriore proroga. Resta comunque sempre aperto il confronto con i sindaci con i quali andranno definiti ancora alcuni dettagli. Non va dimenticato però che su questa importante e ambiziosa partita ci sono i fari accesi del sistema nazionale, che guarda con attenzione all’applicazione a livello regionale della norma”. GUARDA IL VIDEO