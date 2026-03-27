Riccardi, prorogato per altri 2 anni commissariamento Asp Moro

“Il commissariamento dell’Asp Moro verrà prorogato per altri 24 mesi a decorrere dal 30 aprile 2026, confermando l’incarico assegnato all’avvocato Francesco Maiorana che ringraziamo pubblicamente, assieme al suo predecessore Salvatore Guarneri e alle sigle sindacali, per il proficuo percorso di risanamento dell’azienda fin qui intrapreso. Per la prima volta dopo anni di deficit, il bilancio 2024 si è chiuso con un utile superiore a 800mila euro ed è stato redatto un bilancio previsionale (valido per il triennio 2025-27) a pareggio. Sono risultati importanti, che testimoniano la bontà delle decisioni prese per risollevare l’ente da una situazione economico-finanziaria molto complessa”.

Così l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha illustrato i contenuti della delibera, approvata su sua proposta oggi dalla Giunta, che prolunga la gestione commissariale dell’Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp) “Daniele Moro” di Codroipo. Finalità del provvedimento la salvaguardia della stabilità economico-finanziaria, organizzativa e gestionale dell’Asp e delle condizioni di durabilità della stessa, oltre che il rientro progressivo dall’esposizione debitoria.

L’assessore ha riepilogato le attività svolte nel biennio di commissariamento 2024-25, evidenziando come queste abbiano contribuito significativamente a mitigare le condizioni di irregolarità dell’azienda.

“Sono stati recuperati i ritardi nell’approvazione dei bilanci dal 2022 al 2024, dovuti alla complessa attività di ricostruzione, controllo, verifica e riconciliazione dei conti dei bilanci pre-commissariali – ha comunicato Riccardi – . L’utile registrato nell’esercizio 2024, oltre ad aver invertito un trend negativo che si protraeva da anni, ha consentito di ridurre di 420.000 euro il debito verso la Regione, che aveva anticipato una quota di 4,2 milioni di euro per assicurare agli utenti la continuità e prosecuzione nella fruizione dei servizi. Importante anche il dato sull’occupazione media dei posti letto, che al 30 settembre scorso si è attestato al 99,64%”.

Tra gli obiettivi individuati per il 2026 figurano l’adozione di un nuovo piano dei conti uniforme tra le Asp, in convenzione con la partecipata pubblica Socialteam, uno studio di approfondimento della contabilità analitica, l’assunzione di un responsabile amministrativo (categoria D) e di una risorsa con profilo giuridico-legale a supporto dell’Ufficio affari generali, che abbia anche lo scopo di supportare quotidianamente l’attività dell’Ambito dei servizi sociali.

“L’attenzione e la cura della gestione economico finanziaria dovrà rimanere alta e prudente – ha avvertito Riccardi tracciando le linee di indirizzo future -. Serve una tempistica adeguata per consentire al Commissario di proseguire nelle azioni intraprese al fine di consolidare e assicurare sostenibilità finanziaria nel medio lungo periodo e conseguente durabilità aziendale”.