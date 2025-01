Riccardi, sei Case di comunità entro 2025 in Fvg

“L’obiettivo è quello di aprire sei Case di comunità in regione entro il 2025. Un risultato che rappresenta una risposta importante anche per le richieste sanitarie di bassa urgenza, le quali sono un tema aperto in considerazione della pressione che viene esercitata sulle strutture di Pronto soccorso”.

Lo ha detto oggi a Gorizia l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi nel corso dell’incontro sul tema ‘Riorganizzare il territorio: la Casa di comunità in Fvg, esperienze regionali a confronto’.

Il rappresentante della Giunta regionale si è poi soffermato sulla necessità di rivedere il rapporto tra la sanità pubblica e la medicina generale, condividendo la priorità d’intervento sul tema del ministro Schillaci.

In relazione al Piano oncologico regionale, l’assessore ha ribadito la disponibilità all’ascolto ricordando però il ritardo trentennale del Friuli Venezia Giulia in questo ambito.

“Giusto il dialogo, ma questa Amministrazione ha deciso di assumersi la responsabilità di decidere, affidandosi – ha detto Riccardi – ai professionisti della sanità e finalizzando le scelte alle migliori risposte di salute per i cittadini”

Infine Riccardi ha smentito qualsiasi ipotesi in ordine a un’eventuale chiusura della Cardiologia a Gorizia.