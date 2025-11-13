Ricerca lavoro 2.0: tavola rotonda su Linkedin, cv e falsi miti

“Ricerca del lavoro 2.0: CV, LinkedIn e falsi miti” è il titolo della tavola rotonda che si terrà a Udine, sabato 15 novembre, alle 14, al Teatro Giovanni da Udine (Corridoio Topazzini). L’incontro è promosso dall’Università di Udine, con il sostegno della Fondazione Friuli, nell’ambito del Fake News Festival e dell’Edu Job Fairs dell’Associazione laureati in ingegneria gestionale (Alig) dell’Ateneo.

Interverranno: Marco Sartor, docente di Ingegneria gestionale dell’Università di Udine, direttore dell’Executive master business administration (Emba) dell’Ateneo e presidente di Alig; Anna Zilli,docente di diritto del lavoro dell’Università di Udine; Luca Turri, direttore Risorse umane di Bluenergy; Sergio Copetti, direttore generale di Prima Cassa Fvg; job experts dell’agenzia del lavoro Umana; Fabiana Andreani, career mentor, specialista in orientamento e lavoro per under 35 e creator più seguita in Italia su queste materie (LinkedIn Top Voice), e Sabrina Grazini, consulente del lavoro, divulgatrice, inserita da Forbes nella classifica 30Under30 Italia (LinkedIn Top Voice).

La tavola rotonda rientra nel ciclo di incontri “Aziende in cattedra” del Progetto Condiviso con l’Ateneo e la Fondazione Friuli. L’ingresso è libero con registrazione al link

https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-impresa/ulteriori-approfondimenti/talk/ulteriori-approfondimenti/form-iscrizione

Sui rispettivi siti sono inoltre disponibili i programmi integrali di Edu Job Fairs (www.edujobfairs.alig.it) e Fake News Festival (www.fakenewsfestival.it). (sg)