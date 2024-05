Ricerca: Regione, per edilizia investimenti su digitale e nuove figure

La Regione sta sostenendo l’introduzione nel mondo delle costruzioni di tutte quelle applicazioni digitali necessarie ad accelerare i processi produttivi, rendendoli più competitivi e sostenibili. In quest’ottica sta per essere sottoscritto il rinnovo del protocollo per Industry Platform 4 Fvg, il digital innovation hub regionale creato in partnership con Area Science Park, il Distretto delle tecnologie digitali (Ditedi), Anci Fvg e l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) Pordenone Trieste. Si tratta di uno strumento importante per proseguire nella creazione di una rete territoriale in grado di mettere le imprese del Friuli Venezia Giulia nelle condizioni di innovarsi sfruttando appieno le potenzialità offerte dalla digitalizzazione.

Questo l’annuncio fatto oggi a Trieste dall’assessore regionale al Lavoro e Ricerca in apertura dell’intervento al convegno “Edilizia e IV Rivoluzione industriale: un problema, un’opportunità, un rebus”.

L’esponente della Giunta ha ricordato inoltre che tra gli obiettivi della Regione c’è anche la realizzazione di filiere formative tecnico-professionali di alta specializzazione. Percorsi che vedono coinvolti, in modo trasversale, l’intero sistema scolastico e universitario, gli enti di formazione, gli Istituti tecnologici superiori (Its) e anche le scuole edili.

Per l’assessore il momento attuale è particolarmente complesso, un vero e proprio salto della storia. Per questo è più importante correre e ottenere risultati concreti, piuttosto che provare a immaginare scenari che in questa fase sono difficilmente decifrabili.

Nell’affrontare queste sfide epocali l’Amministrazione regionale cerca sempre di perseguire la sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Secondo l’esponente dell’Esecutivo, in un quadro generale caratterizzato da un forte calo demografico, sono numerose le urgenze nel settore edile. Tra queste la capacità di attrarre giovani e donne e la necessità di potenziare l’economia circolare, riducendo i consumi e riciclando materiali ed energia,

In conclusione del suo intervento l’assessore ha ricordato che la Regione ha investito molto per il potenziamento della digitalizzazione a tutti i livelli – scuole edili comprese -, per elaborare processi di apprendimento che possano assicurare nuove competenze ai lavoratori e per creare figure professionali sempre più innovative e richieste dal mercato.