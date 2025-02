Riciclo delle capsule del caffè in plastica: A&T 2000 partecipa alla seconda fase del progetto RECAP

E’ partita anche a Codroipo e Tolmezzo, sotto la gestione di A&T 2000, la seconda fase del progetto RECAP (REcuperiamo insieme le CAPsule di plastica).

RECAP è nato dalla collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia, i produttori Illycaffè e Nestlé Italiana e alcuni gestori dei rifiuti urbani, tra cui A&T 2000 S.p.A., che hanno sottoscritto un protocollo di intesa.

Nella prima fase pilota del progetto A&T 2000 aveva partecipato coinvolgendo i cittadini di Campoformido e Pasian di Prato. Ora, nella seconda fase, la raccolta delle capsule in plastica avverrà nei centri di raccolta dei rifiuti di Codroipo e Tolmezzo.

Le capsule di caffè esauste potranno essere conferite solo dai cittadini di questi due comuni. Inoltre, nel centro intercomunale di Tolmezzo possono portare le capsule anche i cittadini di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis.

E’ importante che le capsule siano di plastica. Non vanno conferite quelle in alluminio.

Presso i due centri di raccolta i cittadini troveranno appositi contenitori. Qui le capsule in plastica andranno versate sfuse, senza sacchetto, direttamente nel contenitore dedicato. Le capsule vanno conferite così come sono, non serve svuotarle dal residuo di caffè.

Per la raccolta in casa può essere usato qualsiasi sacchetto o contenitore, che dovrà essere svuotato nel contenitore presente al centro di raccolta.

Le capsule così raccolte verranno poi trattate presso l’impianto di Logica a Trieste, dove la plastica verrà separata dal caffè. La plastica sarà riciclata, mentre il caffè diventerà compost.

Il Presidente di A&T 2000, Alberto Rigotto, dichiara: “Siamo felici di far parte di questa iniziativa che promuove la sostenibilità ambientale e mette in pratica i principi dell’economia circolare. Infatti, in questo modo si contribuisce al riciclo delle capsule di caffè esauste, riducendo la quantità di rifiuti avviati in discarica o a termovalorizzazione.”