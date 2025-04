RicicloAperto: RDM apre le porte della cartiera di Ovaro

RDM Group, leader europeo nella produzione di cartoncino a base riciclata, aprirà le porte dei suoi stabilimenti italiani di Ovaro (Udine), Santa Giustina (Belluno) e Villa Santa Lucia (Frosinone) in occasione della 24esima edizione di RicicloAperto (8-11 aprile 2025). L’iniziativa “Porte aperte” della filiera cartaria ideata da Comieco è un’iniziativa completamente gratuita che si inserisce nella campagna di sensibilizzazione nazionale a favore della carta e del cartoncino “Paper Week”, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia, con la collaborazione di Federazione Carta e Grafica e UNIRIMA.

Aderendo a RicicloAperto, RDM Group si propone di avvicinare bambini, ragazzi e adulti a questi materiali che, grazie alla loro lunga storia e alla capacità di evolversi, sono oggi tra i pilastri dell’economia circolare.

Durante le visite ai tre stabilimenti italiani di RDM Group, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come la raccolta differenziata della carta, sia domestica che industriale, venga riciclata e trasformata in nuovi prodotti, diventando poi imballaggi di uso quotidiano. Attraverso questa iniziativa si potrà poi vedere da vicino quanto importante sia una corretta differenziazione dei rifiuti di carta così come il ruolo fondamentale che ogni ogni cittadino nel processo di riciclo.

Le visite negli stabilimenti di RDM Group si terranno nelle seguenti date e orari: