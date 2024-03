Riconoscimento ‘Città balneare’, Seconda Commissione a Lignano

Un’occasione importante per approfondire diverse tematiche legate a Lignano Sabbiadoro e a Grado, e la dimostrazione concreta dell’attenzione della Giunta e del Consiglio regionale del Fvg per il turismo balneare. È quanto evidenziato dal presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, nel suo intervento in Seconda commissione consiliare, convocata nel municipio di Lignano Sabbiadoro per l’illustrazione delle azioni avviate per ottenere dal Governo nazionale il riconoscimento dello status di Città balneare e sul tema del Network G20S.

“Lignano e Grado rappresentano per la nostra regione una risorsa enorme e meritano quindi – ha ribadito Bordin -la massima attenzione da parte delle istituzioni. In questi anni sono stati molti gli investimenti, sia del pubblico che del privato, volti a offrire servizi sempre di migliore qualità. In tal senso il turista ha il diritto di avere risposte immediate ed efficienti alle sue richieste”.

Il presidente del Consiglio si è soffermato in particolare sulla strategicità dell’ospedale di Latisana che offre “una tranquillità indispensabile a chi si reca in vacanza nella massima località turistica della regione, soprattutto a famiglie con bambini in tenera età”. L’importanza della sinergia fra pubblico e privato è stata un’altra delle tematiche evidenziate dal massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa secondo cui “è importante sostenere gli investimenti di qualità dei privati, che mettono a disposizione del turismo risorse importanti e danno quelle risposte che spesso il pubblico non è in grado di fornire da solo”.

Nell’intervento del presidente Bordin ha trovato ampio spazio anche il settore della nautica che “la scorsa legislatura è stato sostenuto con alcune norme, con l’obiettivo di continuare a promuovere la crescita economica e turistica. Quest’anno, grazie all’impegno dell’assessore regionale Bini, gli uffici stanno lavorando a un testo unico”.